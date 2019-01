Frederich Cepeda: Estoy apto para jugar al campo





La Habana, Cuba.- Sin lugar a dudas el espirituano Frederich Cepeda es el pelotero de más historia de los que se mantienen activo dentro de nuestra selección nacional. En su fructífera trayectoria sobresalen la participación en los cuatro Clásicos Mundiales, el título en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, así como la corona en la Serie del Caribe del 2015, efectuada en San Juan, Puerto Rico.



Cepeda es uno de los 14 hombres que reforzarán a los “Leñadores” de Las Tunas para la fiesta caribeña, donde los cubanos debutarán el sábado 2 de febrero frente a las Estrellas Orientales, conjunto que hace unas horas se coronó en la Liga Dominicana.



Quizás, uno de los peloteros más cuestionados por la afición es Cepeda, quien no estuvo bien en la postemporada con los “Gallos”.

Además, el hecho de estar en el equipo otras figuras con la etiqueta de “designados naturales” como Danel Castro y Alfredo Despaigne, hacía presagiar la no convocatoria de uno de los beisbolistas más grandes que ha pasado por las Series Nacionales.





Al respecto, el experimentado atleta de 38 años manifestó que no tiene ningún inconveniente para custodiar uno de los jardines.



“Estoy listo para jugar lo que sea. Lo que sucede es que este año le pedí a José Raúl Delgado que me utilizara fundamentalmente como designado. Yo venía de una temporada bien larga, con la Serie 57, la Serie Especial, los topes de preparación para Barranquilla, los Juegos Centroamericanos y después mi inclusión en la Liga Mexicana. En los últimos tres años no he tenido descanso y es por eso que refresqué un poco. Reitero no tengo ningún problema para jugar donde lo decida la dirección del conjunto”.



Cepeda señaló que en los play off simplemente las cosas no le salieron como él pensaba.



“Yo terminé bien la campaña, solo tuve una semana mala y ya las personas comenzaron a preocuparse, terminé bateando 340. En la postemporada me sentía en forma física y no produje, en otras había tenido buen rendimiento, así es el béisbol”.







El histórico número 24 del team Cuba, dijo que esta selección lo tiene todo para imponerse en un béisbol que se juega muy similar al nuestro.



“Jugamos parecidos, se aprovecha mucho la velocidad. Es un torneo muy corto, donde cada victoria y derrota cuenta. Tenemos que meternos en la cabeza que sí podemos y cada cual tiene que hacer su trabajo, si aspiramos a un triunfo colectivo”.



Frederich Cepeda ha intervenido en dos Series del Caribe, en el 2015 con los “Vegueros” de Pinar del Río y en la pasada con los “Alazanes” de Granma. En ambas promedia para 438, 14 imparables en 32 veces al bate, con cuatro dobles, par de triples y un cuadrangular.







A continuación, las declaraciones de Frederich Cepeda, uno de los peloteros más reconocidos internacionalmente que asistirá a la Serie del Caribe de Barquisimeto, Venezuela.

