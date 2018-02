Frustran grupos terrorista primera tregua en localidad siria de Guta

Los grupos terroristas hicieron fracasar este martes la tregua humanitaria en Guta, una localidad bajo su control en las inmediaciones de la capital de Siria, Damasco.



Este martes entraba en vigor un alto el fuego de cinco horas diarias en Guta, ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para de conjunto con el gobierno de Bashar al Assad gestionar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó el pasado sábado implementar un cese de hostilidades en todo el territorio sirio.



En el caso de Guta, Moscú y Damasco habilitaron también un corredor humanitario para la salida de civiles atrapados en la localidad, controlada por los grupos terroristas.



Pero estos últimos atacaron las posiciones del Ejército sirio durante la tregua y lanzaron una ofensiva, además de disparar morteros contra el cruce por donde los habitantes de Guta abandonarían la población.



El representante del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, Vladímir Zolo-tujin, denunció que los terroristas tiroteaban cada media hora el único corredor humanitario que conecta Guta con la capital, Damasco.



Algunos analistas creen que los grupos terroristas en Guta se opondrán con todas sus fuerzas a una salida de los civiles a través del cruce, porque perderían el escudo humano con el que se han protegido hasta ahora.



Además, el drama de la población civil asediada en Guta permite a los terroristas, de concierto con la prensa occidental, Estados Unidos y sus aliados, alimentar la agresiva campaña de propaganda que trata de culpar al presidente, Bashar al Assad y a Rusia por la situación humanitaria en el enclave.



En línea con esa manipulación, medios de prensa han intentado justificar que los residentes de Guta No quieran supuestamente salir , porque temen sufrir acoso o incluso ser detenidos si pasan a territorios bajo control del gobierno de Assad, tras años viviendo en la zona controlada por los rebeldes.



Desde Moscú, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, subrayó que son evidentes los esfuerzos rusos a la hora de implementar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con vistas a un alto el fuego durante 30 días en toda Siria.



Pero Peskov advirtió que la pausa humanitaria en Guta dependerá de que los grupos terroristas cesen sus provocaciones desde esa localidad cercana a la capital de Siria, Damasco.



En referencia a las potencias occidentales y su campaña para acusar al gobierno de Bashar al Assad por la situación humanitaria en Guta, Peskov lamentó que algunos de los interlocutores de Rusia pasen por alto las atrocidades perpetradas por los terroristas que se refugian en Guta y mantienen como rehenes a la población civil.



En los días previos a la tregua acordada por el Consejo de Seguridad, la administración de Assad insistía en que su ofensiva militar solo golpeaba las posiciones de los grupos terroristas y explicó que su objetivo era poner fin a los ataques con morteros desde Guta contra barrios de la capital, Damasco.



Incluso, por exigencia de Rusia, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU estableció que el armisticio en toda Siria no se extenderá a las operaciones contra los grupos terroristas, como el Estado Islámico y el Frente Al Nusra, este último dominante en Guta.



