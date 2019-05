Fútbol cubano en busca de nuevos horizontes

Ftbol cubano en busca de nuevos horizontes



La Habana, Cuba.- Con el objetivo de informar sobre la participación de Cuba en la Copa Oro 2019 y el nuevo formato que tendrá nuestro torneo doméstico, así como otros temas relacionados con el fútbol, se convocó, en el salón de reuniones del estadio Pedro Marrero, una conferencia de prensa, en la cual participó el Comisionado Nacional de la disciplina Oliet Rodríguez.



El directivo, anunció que el miércoles la selección cubana partirá rumbo a Islas Caimán, para efectuar dos partidos y después realizará una base de entrenamiento en República Dominicana, también con la intención de celebrar algunos amistosos. “Están confirmados estos cuatro juegos con esas selecciones nacionales. En tierras dominicanas estaríamos unos 10 días, antes de partir para los Estados Unidos, para realizar una base de entrenamiento y hacer las solicitudes de visa que como se conoce con el tema del bloqueo, tenemos que hacerlas a través de un tercer país”.



Sobre el recurrente tema, que tiene que ver con la contratación de atletas que residen en el exterior, donde los casos más significativos son los de Onel Hernández, quien juega en Inglaterra con el Norwich City y Marcel Hernández, delantero del Club Sport Cartaginés de la Primera División de Costa Rica, Oliet señaló que en estos momentos no es posible llamarlos a la selección cubana.





“Nos regimos por la política de contratación del INDER, que establece normativas para convocar atletas a selecciones nacionales. Para ser convocado tiene que ser un atleta cubano, con nacionalidad cubana, que aunque esté residiendo en el exterior tiene que tener la documentación que lo acredite como cubano.



Lo otro es que tiene que existir una carta de intención por parte del jugador, para pertenecer a nuestra selección y posteriormente tener un convenio entre el club y la Asociación Cubana de Fútbol, en aras de llegar a un grupo de acuerdos. Tenemos intenciones, comunicaciones por vías no formales, pero en concreto no podemos llamar a estos jugadores”, sentenció.





Oliet Rodríguez, declaró que se pretenden realizar cambios en el venidero certamen nacional. En un primer momento se efectuaría un Torneo de Apertura con la presencia de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.



“Comenzaríamos nuestra Liga en octubre, con una primera fase, que la llamaríamos de apertura. Se jugaría en las diferentes regiones en un todos contra todos. Los10 primeros conjuntos estarían a partir de enero del 2020y hasta junio en una segunda etapa, que sería el de clausura. En ambos casos los campeones saldrían de partidos de ida y vuelta, entre los dos primeros. Por últimos los ganadores se enfrentarían en una especie de Súper Copa del Fútbol en Cuba”.



Con respecto a las condiciones del estadio Pedro Marrero, el Comisionado Nacional de Fútbol, dijo que se pretende mejorar, sobre todo en el tema de la iluminación, antes del 10 de septiembre, cuando Cuba reciba a Canadá en el grupo A del primer nivel de la Liga de Naciones de CONCACAF. “Vamos hacer todo lo posible porque nuestra instalación tenga las condiciones que pide la Confederación para celebrar choques del nivel A. Donde más problemas tenemos es en el tema de la iluminación, porque exigen que los partidos sean de noche y además trasmitidos por la televisión”.

