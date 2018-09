Gana Cuba bronce y boleto al mundial en panamericano sub-12 de México

El equipo cubano de béisbol sub-12 ganó la medalla de bronce en el Panamericano celebrado en Aguas Calientes México donde además obtuvo el Boleto para el Mundial de Taiwan en el 2019. Entre los jugadores más sobresalientes cubanos se encuentra Denilso Águila reconocido como el mejor shor stop del evento. Cuba logra la medalla de bronce en la super Ronda al vencer 9 carreras por 7 a Venezuela. El título fue para Estados Unidos tras derrotar a México.



Conquistó cuba oro y único boleto al mundial de voleibol sub-21



Cuba conquistó el oro y el único boleto en disputa al Campeonato Mundial de la FIVB 2019 al imponerse a República Dominicana 3-0 en el Torneo Norceca Sub-21 Masculino de Voleibol. Los anfitriones aventajaron a sus combativos adversarios en ataque (38-28) y servicio (9-3), fueron inferiores en bloqueo (5-8), pero cometieron solo 12 errores no forzados por 23 los visitantes. El opuesto José Carlos Romero resultó el máximo anotador con 16 y el más valioso del torneo y le siguió el punta Julio Cárdenas con 12, mientras por los dominicanos Bayron Valdez con 15 de nuevo fue el caballo de batalla de su equipo.



Realizó su noveno relevo la llama de los juegos olímpicos de la juventud en Argentina



La llama de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en octubre por vez primera en Argentina, sigue su recorrido por el noroeste de este país y realizaró su noveno relevo en la provincia de Catamarca. Desde que inició su viaje por el país el 5 de agosto, el tour de la antorcha olímpica ya lleva recorrido casi ocho mil kilómetros de los 14 mil de su travesía que inició con la encendida de la llama en Atenas el pasado 24 de julio dando así la arrancada de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.



No estará boxeador Arlen López en final de la octava serie mundial



El campeón olímpico y mundial Arlen López (75 kgs) no ha sido convocado para disputar, con los Domadores de Cuba, la final de la octava Serie Mundial de Boxeo contra Astana Arlans de Kazajstán, a finales del mes en curso en China. Rolando Acebal, jefe de entrenadores de la franquicia cubana, ofreció esta información en el programa televisivo Pulso Deportivo, y destacó que Arlen se mantendrá entrenando en la Escuela Nacional Olbein Quesada, en la localidad capitalina del Wajay. Luego de su derrota en la final de los pasados Juegos Centrocaribeños de Barranquilla, el grupo de entrenadores decidió que (Arlen) no competirá más internacionalmente hasta que no mejore sus rendimientos.



Reintroducirá AIBA recurso de apelaciones en las decisiones arbitrales controvertidas



La Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) reintroducirá el recurso de las apelaciones en las decisiones arbitrales controvertidas, reveló en Yakarta a la prensa el director ejecutivo de esa instancia, Tom Virgets. Dos entrenadores norcoreanos fueron excluidos de la justa tailandesa el sábado por haberse negado a abandonar el cuadrilátero después de que su boxeadora perdiese la medalla de oro debido una decisión de los jueces. En la actualidad, el artículo cinco del reglamento de la AIBA precisa que no está permitida ninguna protesta y las decisiones de los árbitros son definitivas.



Logra medalla de bronce equipo femenino de voleibol sub-18 en panamericano de Tegucigalpa



La selección femenina sub 18 de voleibol de Cuba logró la medalla de bronce del Campeonato Panamericano, al derrotar 3-1 a la de República Dominicana, en Tegucigalpa. Cuba se levantó al perder el primer set ante República Dominicana para imponerse 3-1 y quedarse con el tercer lugar del Campeonato Continental NORCECA U18 femenino.



Obtiene medalla de plata Marlies Mejías en Panamericano de pista de Aguascalientes



El Campeonato Panamericano de Pista 2018 finalizó en Aguascalientes, México, el cual no solo entregó medallas en todas sus modalidades sino que también dio boletos para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en el 2019. La ciclista cubana Marlies Mejías obtuvo medalla de plata en la perseución individual con un tiempo de 3:32:471 por detrás de la estadounidense Kelly Catlin y delante de la también estadounidense Jennifer Wheeler.



Superó Jamaica a Cuba en final caribeña femenina de fútbol



La selección cubana de futbol femenino que desde hace unos días participaba en la Final Caribeña de Futbol Femenino se despidió con un sabor agridulce del certamen pues a pesar de conseguir una histórica clasificación a la Copa Oro de la categoría se despidieron cayendo ante el representativo local, que a la postre se proclamó Campeón del Caribe. Sin dudas y a pesar de la estrepitosa derrota en la última fecha, puede decirse que las cubanas no defraudaron y lograron el objetivo de clasificarse a la Copa Oro además de llevarse el tercer puesto de la lid, tal y como se esperaba antes del torneo.





