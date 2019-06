Gana Cuba por cuarta vez consecutiva en Liga Can-Am

Cuba ganó por cuarta jornada consecutiva en la liga Can Am, esta vez ante los New Jersey Jackals con pizarra de 6-5. La selección antillana comenzó delante en el mismo primer capítulo con una carrera mediante un triple de Raúl González, quien anotó por wild pitch. El equipo rival empató en el segundo pero Cuba marcó dos en el tercer inning cuando aprovecharon dos errores de la defensa contraria.Los New Jersey Jackals igualaron nuevamente con sendas carreras en la cuarta y quinta entradas. El equipo cubano fabricó tres anotaciones en la parte alta del noveno episodio aprovechando el descontrol de los lanzadores contrarios, quienes regalaron cuatro bases por bolas. Sus oponentes amenazaron con dos anotaciones y dejaron las bases llenas en el final del juego. El camagüeyano Yosimar Cousín trabajó durante 3,2 entradas con una carrera, cuatro hits, siete ponches y tres boletos. Pablo Guillén actuó como primer relevista en 2,1 innings con dos carreras permitidas, cinco indiscutibles y dos bases por bolas. La victoria fue para Frank Luis Medina, quien tiró 2,2 entradas con dos carreras, tres imparables, incluido el cuadrangular del antesalista Emilio Guerrero, tres ponches y dos transferencias, pero no pudo finalizar el encuentro. Ahora Cuba presenta balance de 8-5, y le restan dos juegos ante este mismo rival entre sábado y domingo.

Se preparan en Cancún gimnastas cubanos



Dedicados a depurar las selecciones al máximo posible estarán los equipos cubanos de gimnasia artística, que llegaron a la ciudad mexicana de Cancún para la última parte de la preparación planificada de cara a los Juegos Panamericanos de Lima. Luego de una provechosa estancia de un mes en el Club Carbonell de Costa Rica y un breve paso de apenas tres días por La Habana, los dirigidos por Carlos Gil y Yareimis Vázquez completarán su puesta en forma en suelo azteca hasta el próximo día 19. «Vamos a trabajar en la limpieza de los programas, repetir y repetir para que los elementos técnicos salgan lo más perfectos posible», comentó Carlos a JIT, y reconoció que pudieron cumplir sin contratiempos lo previsto en la mencionada estadía en San José. Tras ese evento quedaron definidos los elencos cubanos, que como ya se ha divulgado antes no contará con la presencia del estelar Manrique Larduet, operado de ambas muñecas y aún en fase de recuperación física. Por eso el papel de líder lo asumirá Randy Lerú, que por cierto se coronó como máximo acumulador en el torneo costarricense, e irá a Lima acompañado de Arián Vergara, Rafael Rosendi, Alejandro de la Cruz y Huber Godoy. Entre las muchachas la situación es similar con Marcia Videaux como estrella del quinteto junto a Yumila de la Caridad Rodríguez, Yesenia Ferrera, Mary Adny Morfi y Vanessa Leliebre

Serán en el lago Huacho competencias de remo y canoa-kayac de Lima 2019



El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 decidió que las competencias de remo y canoa-kayac tendrán por sede a Huacho, lago ubicado a unos 200 kilómetros de la capital peruana. Allí contenderán practicantes del remo y el kayak-canoa, deportes en los que Cuba tiene como propósito conseguir dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el primero, y 2-2-4 en la segunda. El singlista Ángel Fournier, sexto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es el líder de los remeros, mientras Fernando Dayán Jorge y Serguei Torres, finalistas también en Río y multimedallistas en copas del mundo, comandan a los amantes de la segunda disciplina. Las mayores posibilidades de ganar oro están en el single (1x) y el doble par (2x) peso abierto, en que Fournier buscará revalidar el título a solas, y en el doble junto a Adrián Oquendo. El 2x femenino, integrado por Yariulvis Cobas y Aimeé Hernández, y el doble sin timonel masculino de Jesús Alejandro Rodríguez y Carlos Andriel Ajete, están responsabilizados con preseas plateadas Los canoístas las tienen difícil, como todos los representantes del mayor archipiélago caribeño, con mayor responsabilidad para Dayán, quien remará en la monoplaza (C-1) y la biplaza (C-2), ambos a mil metros, en compañía de Serguey en esta última.

Llega Chile a semifinales tras derrotar a Colombia en tanda de penales en Copa América de Fútbol



Tras 94 minutos de juego y el protagonismo del Árbitro de Video (VAR), Chile derrotó 5-4 en tanda de penales a Colombia, en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, y clasificó a semifinales de la Copa América. En un partido muy intenso y con buen fútbol, Colombia presionó en el primer tiempo ante el vigente campeón del torneo (2015 y 2016), que también se lanzó al ataque bajo la batuta de un trabajador Arturo Vidal y gambeteo del Niño Maravilla Alexis Sánchez. Mientras pasaban los minutos, La Roja empezó a recuperar terreno y a tener penetraciones por las bandas de Jean Beausejour y Mauricio Isla. A los 11 minutos, los chilenos pudieron abrir el marcador con cabezazo del centrocampista Charles Aránguiz, anulado por el portero David Ospina. También el VAR comunicó al árbitro argentino Néstor Pitana una posición adelantada de Sánchez en la jugada que terminó con diana de Aránguiz. Ambos elencos se fueron al descanso abrazados a cero. Nuevamente el VAR, en el segundo tiempo, rectificó otra jugada de Sánchez y determinó que hubo mano del defensa Guillermo Maripan en gol de Vidal.

Con esta victoria, Chile queda a la espera del ganador del partido de este sábado entre Uruguay y Perú con trasmisión de Radio Rebelde a partir de las 3 de la tarde.

Ceden duplas cubanas en Mundial de Voleibol de playa en Alemania



Las duplas cubanas cedieron en sus respectivos debuts en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.

La pareja varonil de Sergio González y Luis Enrique Reyes cedió en el grupo A ante los noruegos Anders Berntsen y Chistian Sandlie, primeros del ranking en el tour mundial, con pizarras de 21-10 y 21-14. Los antillanos volverán a la cancha el domingo, ante los brasileños Pedro Solberg y Vitor Felipe, quienes iniciaron la senda con triunfo sobre los alemanes Erdmann y Winter. En la propia fecha, las cubanas Mailén Deliz y Leila Martínez cayeron en la llave F por 15-21 y 12-21 ante las brasileñas Agatha Bednarczuk y Eduarda Santos Lisboa. La próxima aparición de las muchachas será en la jornada dominical, ante las chinas Xia y Wang, quienes vencieron a las japonesas Ishii y Murakami. Ambas parejas de la Isla se preparan para los Juegos Panamericanos de Lima.



Logra su tercer salvado salvado relevista cubano Liván Moinelo en liga japonesa de béisbol

El relevista cubano Liván Moinelo alcanzó su tercer juego salvado de la temporada de la Liga Profesional Japonesa al preservar este viernes el triunfo de los Halcones de Softbank sobre el Nippon Ham siete carreras por cinco. En partido efectuado en el Sapporo Dome, el veloz zurdo del team Cuba no permitió libertades en dos tercios de entrada y retiró a los dos bateadores que enfrentó para bajar su efectividad a 1.09 (PCL), uno de los mejores del torneo. Moinelo, de 23 años y en su tercera campaña en Japón con el Softbank, aún tiene opciones de ser escogido para asistir al Juego de Las Estrellas de la Liga Japonesa, en la cual por tercera vez consecutiva estará el astro y compañero de equipo Alfredo Despaigne. En el partido de este viernes, el toletero Despaigne se fue de 5-1, con un sencillo, una anotada y un remolque, con lo que disminuyó su promedio a 273, aunque aumentó su total de empujadas a 42. El también cubano Yurisbel Gracial ligó un sencillo en 2 turnos y remolcó una carrera para empujar su primera carrera en 6 juegos y mejorar su promedio a 337. También incrementó su total de remolques a 34.

Viaja hacia Esolvenia equipo masculino de voleibol a Challenge Mundial



La selección masculina cubana de voleibol viaja hoy hacia Eslovenia para intervenir del 3 al 7 de julio en el Challenge Mundial de Ljubliana, donde aspira a ganar el único boleto en juego para la Liga de Naciones del próximo año. Una semana después de llevarse el título en la Copa Panamericana en Colima (México), con dos triunfos ante Argentina, los pupilos de Nicolás Vives enfrentarán un reto superior ante sextetos Turquía, Eslovenia, Belarus, Egipto y Chile. El presidente de la Federacion Cubana de Voleibol Ariel Saínz afirmó que el plantel será el mismo de la Copa Panamericana y destacó que aunque hay un sexteto titular definido, los suplentes tienen “mucha responsabilidad” con el equipo. Encabezan la selección los atacadores Miguel Angel López (Jugador Más Valioso en Colima), Jesús Herrera, Osniel Melgarejo y Marlon Yant, los centrales Roamy Alonso y Liván Osoria, y el pasador Adrián Goide. Cuba integra el grupo B del evento junto a Belarus – su primer rival el 4 de julio- y Egipto (el 5). La llave A la conforman Turquía, Chile y la anfitriona Eslovenia. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán de manera cruzada y los ganadores de las semifinales irán por el oro el 7 de julio. El campeón se llevará el único boleto en juego para la Liga de Naciones (antes Liga Mundial) de 2020.

Discuten hoy semifinales badmintonistas cubanos en Internacional de México



Los cubanos Osleni Guerrero y Taimara Oropesa tratarán hoy de mantener su paso ganador en la prueba individual del Torneo Internacional de bádminton, con sede en Guadalajara, México, hasta este domingo. Osleni discute hoy la semifinal ante el mexicano Luis Armando Montoya, y Taimara ante la mexicana Sabrina Solís. Además, este viernes igualmente jugarán en el doble Osleni y Leodannis Martínez frente a la pareja mexicana mientras que Taymara Oropesa y Yeili Mary Ortiz lo harán ante las dominicanas También Yeili Mary Ortiz hará pareja con Leodannis en la especialidad de dobles mixtos y Taimara con Osleni todos frente a duplas mexicanas



Se titula Holguín en balonmano en Juegos Nacionales Juveniles

Los holguineros obtuvieron la medalla de oro en el certamen de balonmano de los Juegos Nacionales Juveniles, desarrollado en Santiago de Cuba, al doblegar en el partido del cierre al combinado de Matanzas con marcador de 34-24. El director técnico Alexis Luis Michel informó que «antes tuvimos que vencer en tiempo extra a la escuadra de Granma por 42-40, una provincia que ha ido ganando mucho nivel en el balonmano, pero siempre hubo confianza en los muchachos». Así se expresó el también monarca nacional de la primera categoría. El elenco femenino de Holguín se ubicó sexto en su lid, que tuvo como sede a la provincia de Villa Clara. Allí se impuso la representación de Santiago de Cuba, seguida por la anfitriona y la habanera. Los equipos holguineros no podrán participar en la final de los Juegos Escolares Nacionales, pues cerraron sextos en la edición anterior y no lograron la clasificación debido a la no celebración de la segunda división este año.



