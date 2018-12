Gana La Habana final del béisbol five en Camagüey

La primera Final Nacional del Béisbol Five, celebrada en la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz, culminó este miércoles con la coronación de La Habana. Los capitalinos mostraron todo su poderío en el partido por el título, y le propinaron nocao a los anfitriones con pizarra de 13-3 en tres entradas. La Habana, con varios jugadores que militan en el equipo nacional, mejoró su accionar durante el transcurso de la competencia, y ganó de manera invicta el torneo. Orlando Amador Molina fue designado como jugador más valioso de la competencia. El atleta capitalino terminó como líder en average con 500, en hits con 9 y en carreras anotadas con 6. Además tuvo gran protagonismo en el partido final al conectar tres indiscutibles y anotar en cinco ocasiones. Se mostró muy complacido con el resultado.



Presentarán libro de Carlos Rivero en torneo de ajedrez Carlos Torre Repetto



El torneo de ajedrez de Yucatán Carlos Torre Repetto in Memorian se celebrará del 14 al 19 de diciembre en el Palacio de la Música, con participación de grandes maestros internacionales. Los organizadores del prestigioso evento ofrecieron una conferencia de prensa en Ciudad México, en la cual indicaron que participarán alrededor de una veintena de maestros y grandes maestros de varios países, aunque no fue divulgada la relación de participantes. En el evento se presentará el libro "Caissa lucha por la igualdad", de Carlos Rivero, Comisionado Nacional de Ajedrez de Cuba, y se realizará también un taller impartido por el GM José Cuenca y el MI David Martínez de la 0 plataforma digital Chess24. El titular del Instituto del Deporte de México, Carlos Sáenz, y el presidente de la Federación Nacional de Ajedrez, Mario Ramírez, concordaron en que el torneo yucateco se posicionó como uno de los mejores del mundo por la cantidad de Grandes Maestros y Maestros Internacionales que en él se dan cita.



Viajan hacia Moscú boxeadores cubanos a match promocional de la Serie Mundial



El tetracampeón mundial Julio César La Cruz (81 kgs) comanda el trío de púgiles del equipo Domadores de Cuba, que partirá hacia Moscú para intervenir en el match promocional de la novena Serie Mundial de Boxeo. La Cruz, capitán de la franquicia cubana del jefe de entrenadores Rolando Acebal, estará acompañado por el crucero monarca del orbe Erislandy Savón, y el mediano Osley Iglesias, según comentó a la Agencia Cubana de Noticias el presidente de la federación cubana de boxeo, Alberto Puig de la Barca. En ese evento, con sede en Rusia, los tres Domadores se unirán a púgiles de Tailandia, Uzbekistán, Armenia e Irlanda, para enfrentarse a la franquicia Patriotas de Rusia, en un duelo ajustado a las ocho divisiones aprobadas para la novena Serie Mundial en 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 y +91 kilogramos.



Compiten cubanas en final del baloncesto de El Salvador



El conjunto femenino del equipo Santa Tecla de El Salvador intentará equipararse a sus compañeros, con la etiqueta de favorito en la final ante el elenco de FAS, superior en la fase previa, en dos encuentros, a la Liga Municipal Monseñor Romero. Los pronósticos apuntan a que el Santa Tecla, en el que militan la camagüeyana Leidys Oquendo y la espirituana Yamara Amargo —contratadas bajo la venia de la Federación Cubana—, alcance el primer lugar sin conocer el revés, pues en la etapa clasificatoria. La escolta Amargo, campeona de la última edición de la Liga Superior cubana, acumula en los 15 partidos de su conjunto —se incluyen los tres de la semifinal ante San Salvador— 439 puntos, líder del plantel; 38 asistencias y 148 rebotes, mientras que la alero agramontina Oquendo se apuntó 372 unidades, 90 asistencias y 199 rebotes, puntera entre sus compañeras en los dos últimos apartados.



Invitan a Vladimir Putin al Mundial de judo de Tokio en el 2019



El primer ministro de Japón, Shinzo Abe invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a asistir al Mundial de Judo con sede en Tokio entre el 25 de agosto al 1 de septiembre de 2019. El secretario general adjunto del Partido Liberal Demócrata de Japón, Koichi Hagiuda, afirmó en declaraciones al periódico Nikkei que Abe instó a Putin a disfrutar de la justa. El titular ruso es un ferviente aficionado de los deportes y además maestro de judo, de ahí la invitación en un marco en el que ambos estadistas aumentan los diálogos. Japón fue sede de las dos primeras ediciones del Campeonato del Mundo de Judo y comanda el medallero histórico de la competición con 140 preseas de oro, 90 de plata y 101 de bronce, por su parte Rusia ocupa el quinto puesto con 18 títulos, 28 segundos lugares y 68 terceros.



Se conocerán hoy los mejores luchadores cubanos



La reunión anual de la federación cubana de lucha y la prensa deportiva tiene lugar este jueves en el Salón de Historia del Deporte cubano, que radica en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. En este encuentro, que se hace ya habitual por esta época del año, se resumirá el trabajo de este deporte y se conocerán a los mejores atletas del país en 2018. La lucha fue seleccionada recientemente como el deporte individual del año, gracias a los resultados alcanzados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, el Mundial de mayores en Budapest, Hungría, y el de la categoría sub 23 años. En la cita regional, los 18 gladiadores cubanos alcanzaron medallas, trece de ellas de oro, con protagonismo para la modalidad libre que barrió con las seis coronas en disputa.



Seleccionan mejores atletas del 2018 en Ciego de Ávila



La gladiadora Yudaris Sánchez Rodríguez resultó la deportista más destacada de Ciego de Ávila en el 2018, como reconocimiento a la primera mujer cubana en alcanzar el título en un Campeonato Mundial de Lucha Libre, merecedora de tres medallas internacionales, dos de ellas en certámenes del orbe y oro en el torneo nacional. A la joven deportista avileña le acompañaron el luchador del estilo grecorromano Ariel Fis Batista, y los atletas del hockey sobre césped Yurismaily García Sánchez y Heriberto Sarduy Gómez. La prensa especializada y el organismo deportivo en el territorio eligieron como novato del año a la luchadora del estilo libre Lilianet Duanes Andrés; el hockey y la lucha recibieron los lauros de mejores deportes, con mención para la lucha femenina; y el hockey masculino mereció la condición de mejor equipo.



Buscarán judocas cubanos aumentar su medallero del año en Máster de China



Los judocas cubanos buscarán aumentar su medallero del año, cuando participen en el Máster de Guangzhou, previsto para los días 15 y 16 próximos, en la ciudad china, donde estarán, por invitación, los primeros 16 del ranking mundial. Ortiz y Silva, números dos y cuatro en los listados de los más de 78 y 90 kilogramos, respectivamente, fueron seleccionados recientemente entre los 10 mejores deportistas de Cuba de 2018. La multimedallista olímpica y del orbe subió a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, evento principal del año. Otros títulos conseguidos por la artemiseña fueron los de la cita continental de San José de Costa Rica, los Grand Prix de Cancún y Budapest, y el Grand Slam de Osaka, mientras que, en la Copa Panamericana de Lima, Perú, terminó con el bronce. El matancero Silva también tuvo un gran año, con las coronas en la lid multideportiva colombiana, el panamericano de San José y el Grand Prix de Cancún, así como las preseas de plata y bronce en la Copa de Lima y el Grand Prix de Budapest, respectivamente.



