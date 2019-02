Gana Nayib Bukele las elecciones presidenciales de El Salvador

2019-02-04 10:08:16 / web@radiorebelde.icrt.cu





Con el 53,51 por ciento de los votos el candidato por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nayib Bukele, es el vencedor de las elecciones presidenciales de este domingo 3 de febrero en El Salvador, reportaron varios medios de prensa internacionales. Con más del 80 de las actas de votación escrutadas, Bukele es el virtual vencedor de los comicios presidenciales, señaló en rueda de prensa el representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De ser declarado vencedor de las elecciones, Nayib Burkele asumiría el Primero de junio formalmente el Gobierno del Salvador para el periodo 2019 - 2024. Por otro lado, en su primer mensaje como virtual ganador, Nayib Bukele indicó que obtuvo más votos que las demás agrupaciones que participaron en los comicios de este domingo, y que triunfo en los 14 departamentos del país, y que con su triunfo el país supero la página de la postguerra. Además, en la rueda de prensa el representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron que con el 87,67 por ciento de las actas escrutadas el candidato de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Nayib Bukele, obtuvo el 53 coma 7 por ciento; Carlos Calleja de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 31,62 por ciento y Hugo Martínez del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el 13,7 por ciento. También, el TSE destacó que estos son los resultados preliminares y los definitivos serán ofrecidos 48 horas después de haber culminado el proceso electoral.



Confirma Venezuela la participación de Estados Unidos en el Golpe de Estado



El canciller, Jorge Arreaza, confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está al frente del golpe de Estado en desarrollo, en Venezuela aupado por la derecha local, publicó Prensa Latina. En la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, precisó que el mandatario estadounidense vuelve a amenazar con el uso de la fuerza militar contra su país en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Donald Trump confirma que está al frente del golpe de Estado, vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar, violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar y Sucre. No se equivoquen, escribió Jorge Arriaza en la red social Twitter. Las declaraciones de Arreaza responden a la entrevista concedida por Trump a la cadena CBS, donde manifestó que un ataque militar contra Venezuela sigue siendo una opción, y admitió que hace algunos meses rechazó una solicitud para reunirse con su homólogo, Nicolás Maduro. Estados Unidos inició el pasado 23 de enero varias acciones contra Venezuela, entre ellas, el apoyo al diputado de la Asamblea Nacional, Parlamento en desacato, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente interino de la nación. También, estados Unidos confiscó más de siete mil millones de dólares en activos a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mediante el embargo de la filial Citgo, en territorio norteamericano. Igualmente, varios voceros de Washington han reiterado en numerosas declaraciones, sus pretensiones de instalar un nuevo Gobierno en Venezuela, utilizando la opción militar.



Desplegará el Pentágono más de 3 mil soldados estadounidenses en la frontera con México



El sitio digital Rusia Todey informó que el Pentágono desplegará 3750 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la frontera con México, según declaró el Departamento de Defensa norteamericano. Este nuevo grupo de uniformados custodiarán la región fronteriza por un periodo de tres meses con el objetivo de brindar apoyo adicional a los agentes de aduanas y fronteras. De esta manera, el número total de soldados estadounidenses que patrullan con México en calidad de soporte a los agentes fronterizos será de aproximadamente 4350, subraya el Pentágono. Desde finales de octubre de 2018, mientras la primera caravana migrante centroamericanos emprendía su camino rumbo a Estados Unidos para huir de la pobreza y la violencia, Donald Trump autorizó el despliegue de 5200 militares a la frontera con México.



Crece a 121 la cifra de muertos por la ruptura de la presa minera en Brasil



Telesur indicó que la ruptura de una represa de la empresa minera Vale en la ciudad de Brumadinho, en el sureste de Brasil, ya dejó al menos 121 personas fallecidas y 212 desaparecidas, informaron autoridades de Defensa Civil del estado de Minas Gerais. También los funcionarios indicaron que, entre las víctimas fatales, al menos 107 han sido identificadas mientras continúan las labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes en Brumadinho, que puede prolongarse durante varias semanas. Asimismo, se han llevado a cabo evacuaciones de dos comunidades ubicadas en área de riesgo ante la posibilidad de la ruptura de otros diques mineros en la zona. Esta tragedia desató críticas y denuncias de distintas organizaciones ambientalistas, líderes políticos y expertos en gestión de riesgos, que señalan lo ocurrido como un crimen por negligencia de la empresa Vale, la mayor productora mundial de hierro.



Denuncia Rusia la injerencia europea tras el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela



Rusia denunció hoy lo que considera como un intento de interferencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de varios países europeos que reconocieron al jefe de la oposición venezolana Juan Guaidó como 'presidente encargado' de ese país, publicó la agencia francesa AFP. Percibimos los intentos por legitimar la usurpación del poder como una injerencia directa e indirecta en los asuntos internos de Venezuela, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Esto no favorece en ningún caso una solución pacífica, eficaz y viable a la crisis que atraviesa Venezuela afirmó Peskov, y puntualizó que sólo los venezolanos deben hallar una solución. Varios países europeos anunciaron el lunes reconocer al presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, como 'presidente encargado' del país para que convoque rápidamente una elección presidencial.



Ratifica Lula su inocencia y confía en que la justicia prevalecerá



Prensa Latina reportó que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril, reafirmó su inocencia ante todas las imputaciones contra su persona y mantiene la esperanza de que la justicia predomine en su caso. Como Lula tiene absoluta certeza de su inocencia, cree que será absuelto, declaró al portal Brasil de Fato el abogado Manoel Caetano, quien ingresó al grupo de la defensa del exdirigente obrero en 2017. Recientemente el jurista visitó a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná. Lula tiene una fuerza increíble, y no pierde la esperanza y no nos deja perderla también. A pesar de todas las dificultades, él tiene el pensamiento de que la justicia prevalecerá al final, declaró Manoel Caetano. Lula cumple 12 años y un mes de cárcel tras ser acusado de supuestos actos de corrupción.



(Haciendo Radio)