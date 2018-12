Gana Osley Iglesias en match promocional de la Serie Mundial de Boxeo

2018-12-10 12:29:24 / web@radiorebelde.icrt.cu



Triunfo de Osley Iglesias y reveses de Julio César La Cruz y Erislandy Savón signaron el desempeño cubano en el match promocional de la novena Serie Mundial de Boxeo disputado en Moscú. Osley (75 kg) vengó el revés encajado ante Gleb Bakshi en el tope bilateral de septiembre y fue el único airoso entre los tres miembros de Domadores de Cuba incluidos en el elenco multinacional enfrentado a Patriotas de Rusia. El subcampeón nacional Imam Khatayev resultó noticia al ser proclamado vencedor del rey olímpico La Cruz en duelo de los 81 kilos, y Muslim Gadzhimagomedov, número uno local, también sumó méritos como victimario de Savón en los 91. Brevemente contactados por JIT, La Cruz discrepó de ambos fallos, y el entrenador jefe Rolando Acebal consideró parejo los pleitos, asumidos por sus muchachos como reencuentro con los escenarios internacionales luego de dominar la Serie Mundial.



Ganó River Plate la Copa Libertadores de América en Madrid



River Plate se coronó campeón de la Copa Libertadores de América 2018 por cuarta ocasión en su historia al vencer este domingo a Boca Juniors tres goles por uno. Desde el estadio Santiago Bernabéu, los protagonistas del River fueron Lucas Pratto al minuto 68, y en tiempo extra de Juan Fernando Quintero (109) y de Gonzalo Martínez (120). Por su parte el Boca Juniors, cuando parecía que el encuentro se iba al descanso con la igualada a cero, armó un contragolpe tras cortar un ataque de River y Darío Benedetto venció a Armani con un disparo ajustado a su izquierda para el 1-0 que condujo a los vestidores. Al 68 Lucas Pratto inició una pared que le dejó frente al arco para igualar las acciones y darle más dramatismo a un encuentro que no carecía de ello. Tras los 90 minutos permaneció la igualada y el clásico de Argentina regaló a sus fanáticos 30 minutos más que comenzaron con malas noticias para Boca que se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Wilmar Barrios. En ese contexto, River arreció el ataque y al 109 en una excelente jugada colectiva Quintero soltó un potente disparo ajustado al travesaño que dejó sin opciones al meta rival.



Encabezan Arlenis Sierra y Marlies Mejías ranking mundial de ciclismo en Latinoamérica



La actualización del ranking mundial de ciclismo este domingo volvió a dejar dos noticias trascendentales para Cuba: Arlenis Sierra y Marlies Mejías encabezan la ruta y la persecución individual de Latinoamérica, con los lugares 12 y 13, respectivamente, lo cual complementa la elección de ambas entre las 10 mejores deportistas de Cuba en el 2018. Sierra, que compite con el club Astaná Arlans, suma 958 puntos en la temporada, con sus mayores premios en el Tour de Guangxi, China, donde se erigió líder de la clasificación general; y en el certamen panamericano de ruta, cuando ratificó su cetro. Asimismo, podios en carreras de Estados Unidos, Francia e Italia; y lugar 27 en el campeonato del orbe completan su desempeño. Por naciones, Cuba marcha decimotercera en la ruta con 1383 cartones, al compilar lo hecho por Arlenis, Marlies, Yudelmis Domínguez, Iraida García y Claudia Baró.





Vence el Real Madrid al Huesca en Liga española de fútbol



El Real Madrid venció un gol por cero al Huesca sin mostrar su mejor nivel de juego en choque correspondiente a la fecha 15 del fútbol español. Los primeros compases del partido el club merengue se abalanzó sobre un rival discreto y que aún no logra sumar puntos dentro de la competición, sin embargo tras el gol de Garet Bale al minuto ocho, el ataque disminuyó sobremanera. Para el galés fue a penas su tercer gol en 14 apariciones de liga, y luego de 11 sin marcar, sin dudas sigue sin estar a la altura de las exigencias del club. El Huesca fue dando pasos progresivos y en los instantes finales de la primera mitad logró poner en aprietos al belga Thibaut Courtois guardameta madridista. Para el segundo acto, la disciplina blanca introdujo a Isco en lugar de Luka Modric y a Marco Asensio en sustitución de Bale pero no pudieron ampliar la ventaja y el vértigo estuvo presente durante todo el partido.



Gana medalla de oro Oniger Drake en Copa Mundial Parapesas en Colombia



El cubano Oníger Drake se alzó con la medalla de oro en la división de 88 kg en la Copa Mundial de Parapesas en Bogotá, Colombia. Drake, campeón en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, levantó 207 kg en el banco de fuerza acostada para imponerse entre nueve competidores durante la fecha del cierre en el hotel Sheraton de la capital colombiana. Con 202 abrió el antillano y luego cometió foul en el segundo intento con 206 ponerse por debajo del brasileño Evanio Da Silva, quien sí elevó esa cifra. Con un kilogramo más el cubano hizo válido el tercer y último, en tanto el sudamericano no logró validar 208 pedidos. Cuba celebró también la plata de Leidys Rodríguez en 41 kg. La también dorada en la urbe canadiense igualó su récord continental con 85 kg pero la local Cristina Poblador consiguió esa cantidad y tenía menor peso corporal.



(Redacción Deportiva de Rebelde)