Gana el Partido Socialista Unido de Venezuela los comicios municipales

2018-12-10 10:23:00 / web@radiorebelde.icrt.cu





Tras la culminación de las Elecciones Municipales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, informó con el 92 coma 3 por ciento de los votos escrutados, que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, obtuvieron una rotunda victoria, publicaron varios medios de prensa internacionales. De los 156 puestos totales el PSUV obtuvo142 cargos. La fuerza política obtuvo 591 escaños para los concejos de 334 municipios del país en estos comicios, que contó con una participación de 27 coma 4 por ciento de los más de 20 millones de convocados, precisó Tibisay Lucena, a la prensa. Una vez más el pueblo de Venezuela se ha pronunciado, y ha expresado su voluntad a través del sufragio decidiendo quiénes son sus representantes a nivel local, indicó Lucena, al tiempo que señaló que con la participación de los venezolanos se está construyendo el fortalecimiento de la democracia. En estos comicios, el Consejo Nacional Electoral convocó a la elección a más de dos mil 400 representantes, con sus respectivos suplentes, de los concejos municipales para el periodo 2019 – 2022. Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de muy satisfactorio los resultados de las urnas. El pueblo salió a dar una demostración de su apego a la democracia. Comienza un nuevo escenario para la política nacional, destacó Cabelló en rueda de prensa.



Se reunirá hoy Emmanuel Macron con los sindicatos franceses



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá hoy con los principales sindicatos y patronal para atender las demandas de los Chalecos Amarillos, reportó Telesur. Macron convocó para a los principales sindicatos franceses entre los que se encuentra la Confederación General del Trabajo (CGT) y La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), así como a las tres grandes asociaciones de empresarios como el Movimiento de Empresas de Francia (Medef), y el objetivo de la reunión es la de anunciar las posibles medidas para responder a las demandas sociales presentadas por los Chalecos Amarillos. Tras el encuentro con los sindicatos, Macron se dirigirá a la nación gala para anunciar públicamente las acciones a tomar para responder los pedidos de los manifestantes y poner fin a la ola de protestas. Esta será la primera intervención pública de Emmanuel Macron tras más de una semana de silencio durante la que ha dejado que fuera el primer ministro, Édouard Philippe, el que se pusiera al frente de la situación creada por las protestas de los Chalecos Amarillos.



Dictamina el Tribunal Europeo que Reino Unido puede revocar el Brexit unilateralmente



El sitio digital Russia Today informó que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó hoy que el Reino Unido puede revocar el Brexit sin el consentimiento de los demás Estados miembros de la Unión Europea. El órgano judicial determina que puede hacerse sin modificar los términos de la pertenencia de Londres al bloque. El fallo del tribunal explica que el Reino Unido es libre de revocar unilateralmente la notificación de su intención de retirarse de la UE", explica además que cuando un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea, como ha hecho Reino Unido, ese estado miembro es libre de revocar unilateralmente esa notificación. Al hacerlo, el Estado respectivo "refleja una decisión soberana de mantener su estatus de Estado miembro de la Unión Europea", añade. Esta posibilidad sigue vigente "siempre que no haya entrado en vigor un acuerdo de retirada logrado entre la UE y ese estado miembro" o, si no se ha alcanzado un acuerdo de ese tipo, "durante el período de dos años a partir de la fecha de notificación de la intención de retirarse de la UE", precisa la corte.



Dialogarán las dos coreas sobre la cooperación en el sector de la salud



Prensa Latina indicó que Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) efectuarán en esta semana una nueva ronda de conversaciones, ahora centrada en la cooperación en materia de salud y cuidados médicos. Según informó hoy a los periodistas el vocero surcoreano de Unificación, Baik Tae-hyun, que el encuentro será el próximo miércoles en la oficina de enlace ubicada en Kaesong. Ambas partes compartirán datos sobre el comportamiento de la influenza invernal y de otras enfermedades infecciosas durante todo el año, añadió. El equipo de Seúl lo encabezará Kwon Jun-wook, alto funcionario del sector de salud, mientras su contraparte Kim Yun Chol, estará al frente de la delegación de la RPDC. Las pláticas son parte de un reciente consenso entre ambos países para intercambiar información sobre distintos padecimientos a fin de prevenir en conjunto la propagación. Desde que comenzó la reaproximación a principios de este año, Seúl y Pyongyang han colegiado iniciativas de cooperación en múltiples sectores que buscan en común mejorar las relaciones bilaterales. Según el Ministerio de Unificación, el presupuesto previsto en 2019 para los proyectos conjuntos asciende a un billón de wones (más de 890 millones de dólares).



Reclamará el Pueblo brasileño la libertad de Lula



Prensa Latina informa que el Comité Nacional Lula Libre, junto a movimientos del Frente Brasil Popular, realizará hoy acciones en todo el país contra las violaciones de los derechos humanos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y en defensa de su libertad. Según esa comisión, la movilización de este lunes ocurrirá en 'una fecha emblemática, cuando se celebran los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas'. El gran acto está convocado para la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en Sao Paulo, con la presencia de representaciones políticas de varios países. Durante la jornada se realizarán actos de solidaridad por parte de movimientos sociales en toda la geografía nacional y habrá diálogos con la sociedad sobre la injusticia cometida contra el exmandatario.



Rechaza Francia la injerencia de Trump en sus asuntos internos



Medios Internacionales reflejan que Jean-Yves Le Drian, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, exigió este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, no interferir en los asuntos internos de ese país, sumergido en una crisis socio-política. Nosotros no tomamos partido en los debates norteamericanos y esperamos que esa postura sea recíproca; déjenos manejar nuestra vida como nación, señaló Le Drian durante una intervención en la radio y la televisión. Trump escribió en la red social Twitter que las multitudinarias protestas impulsadas por los llamados chalecos amarillos se relacionan con un rechazo al Acuerdo de París sobre el cambio climático, alcanzado en 2015 por casi todos los países, y del cual él decidió retirar a Estados Unidos. Con evidente indignación, Le Drian aseveró que esa declaración es falsa y pidió al mandatario estadounidense permanecer al margen de lo que ocurre en Francia.



(Haciendo Radio)