Gana suizo Roger Federer título en torneo de Basilea

2019-10-28 13:23:31 / web@radiorebelde.icrt.cu

El suizo Roger Federer alcanzó el título del torneo de tenis de Basilea, por décima ocasión de su carrera, tras vencer al australiano de origen español Alex de Miñaur, por doble 6-2. Federer, de 38 años de edad y dueño de 20 Grand Slam, ganó en solo 78 minutos de partido su cuarto trofeo de la temporada y el 103 de su extenso palmarés, en la final 157 de su trayectoria deportiva. Asimismo, significó su victoria 24 consecutiva en Basilea para consolidarse en la tercera plaza de la lista mundial, con seis mil 950 puntos, solo por detrás del serbio Novak Djokovic (9 mil 545) y el español Rafael Nadal (9 mil 225). De esta manera, el helvético llegará este lunes al Másters 1000 de París, Francia, con la moral lo suficientemente reforzada para enfrentarse al vencedor del encuentro entre el moldavo Radu Albot, 49 del planeta, y el georgiano Nikoloz Basilashvili, escaño 26 del listado del orbe.

Jugará Cuba el 1 de febrero frente a Venezuela en serie del Caribe 2020



La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe dio a conocer el calendario oficial de la próxima Serie del Caribe que se efectuará en San Juan, Puerto Rico, del 1 al 7 de febrero de 2020. Según el portal digital del Comité Olímpico Dominicano, la información fue ofrecida en esa capital por el Comisionado de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Puello. «En la próxima Serie del Caribe tendremos tres partidos diarios, algo que nos llena de mucha satisfacción y por primera vez habrán partidos desde las 10 de la mañana hasta la noche, lo que será una verdadera fiesta de béisbol del Caribe», precisó Puello. Los partidos del 1 de febrero enfrentarán a las 10:00, hora local, a Cuba y Venezuela; a las 14:30 a México y República Dominicana y cierra las acciones de ese día el juego entre Panamá y Puerto Rico. Asimismo, el 2 de febrero chocarán a las 11:00, hora local, Cuba y Panamá, a las 15:30 Puerto Rico y México, y en la noche a las 20:30 República Dominicana y Venezuela. El día 3 a las 10:00 horas, Panamá-México; a las 14:30, República Dominicana-Cuba y seguidamente Puerto Rico-Venezuela. Para el martes 4 están previstos los encuentros entre República Dominicana y Panamá a las 10:00, hora local, México ante Venezuela a las 14:30 y Cuba y Puerto Rico a las 20:00. La ronda regular concluirá el día 6 de febrero con los partidos Panamá-Venezuela a las 10:00 hora local; Cuba-México a las 14:30 y en la noche República Dominicana-Puerto Rico. Finalmente, el día 7, será la fecha de la diputa del banderín entre los ganadores de grupos.

Juega hoy Cuba su primer partido amistoso en China Taipei



La selección de Cuba enfrentará hoy su primer partido amistoso en China Taipei, como parte de su preparación final rumbo al torneo Premier 12 de béisbol, que se desarrollará del 2 al 17 de noviembre venidero. El equipo del mentor Miguel Borroto chocará contra un elenco amateur de ese territorio asiático después de realizar correctamente la jornada de entrenamiento del domingo en el estadio Xinzhuang, de superficie natural y varias veces sede de importantes eventos. La novena de la mayor de las Antillas desarrollará seis duelos de alistamiento antes de su debut oficial en el Premier, justa clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se conoció tras definirse oficialmente la ruta crítica. Como parte del grupo C, la isla caribeña arrancará el día 6 ante Canadá, el 7 pugnará contra Australia y cerrará el 8 versus al anfitrión Corea del Sur, actuales monarcas del Premier, siempre en el Gocheok Sky Dome de Seúl. De acuerdo con el sistema de competencia de la Confederación Mundial de Sóftbol y Béisbol, los dos mejores conjuntos de cada lote avanzarán a la Súper Ronda, prevista para organizarse en Japón, del 11 al 16 de noviembre, en el Tokyo Dome, mientras la final será el domingo 17, en el ZOZO Marine Stadium, de la ciudad de Chiba.

Obtienen título en dobles badmintonistas cubanos en Abierto de Santo Domingo



Osleni Guerrero y Leodannis Martínez dieron a Cuba el título en dobles masculinos al superar a los brasileños Fabricio y Francielton Farias (21-19 y 21-16) en el cierre del Abierto de Santo Domingo de Bádminton. En 34 minutos se decidió el duelo entre las dos parejas que compartieron la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que para la Isla representó la única presea en la especialidad en esa cita del verano último. En este torneo en la capital dominicana el otro metal de los cubanos fue por intermedio del Guerrero, quien no pudo retener la corona en la prueba individual al caer en semifinales 19-21 y 18-21 contra su sempiterno adversario, el guatemalteco Kevin Cordon. Osleni y Leo, segundos en la siembra, están felices con este desempeño en un certamen en el que barrieron antes y por este orden con los binomios de Elvis Adames y Anthony Ortiz (República Dominicana) 21-8 y 21-11 en 29 minutos; Jhon Berdugo y Daine Marulanda (Chile) 21-13 y 21-14 en apenas 20 y Xavier Laperrieri y Thien Quan (Canadá) 21-13 y 21-15 en 25. Todavía restan eventos en que estarán envueltos los de mayores posibilidades de conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre ellos el cubano Osleni Guerrero.

Regresa gran maestro Anatoly Karpov al torneo de Suecia



El mundo del ajedrez anda “revuelto”, celebra la noticia de la vuelta a la competición de uno de sus íconos. Resulta que el ruso Anatoly Karpov estará como protagonista en un torneo a ritmo tradicional: el TePe Sigeman & Co, previsto para disputarse en Malmo, Suecia, entre el 29 de abril y el 5 de mayo del 2020. Según los propios organizadores, el actual Elo de quien fuera campeón del orbe entre 1975 y 1985 es de 2 mil 617 puntos, y se enfrentará ahora a hombres como el local Nils Grandelius (2691; monarca de la cita en 2017 y 2018), el español Alexei Shirov (2664), el checo David Navara (2717) y el indio Nihal Sarin (2610), uno de los nuevos prodigios del juego ciencia con apenas 15 años. Karpov vuelve al ruedo con 68 años de edad, luego de presentarse por última vez en San Sebastián 2009, y está muy claro que no puede ser el favorito para imponerse en la cita sueca; sin embargo, no hay dudas de que sí tendrá el cartel de más seguido.

Logra futbolista Onel Hernández marcar como cubano primer gol en la premier league inglesa



Onel Hernández se convirtió en Norwich, Reino Unido, en el primer futbolista de Cuba en marcar un gol en la Premier League inglesa, tras protagonizar una magistral jugada en la derrota 1-3 de su equipo, Norwich City, ante el Manchester United. Hernández, de 26 años de edad y oriundo de la provincia de Ciego de Ávila, recuperó la redonda, tomó confianza, mantuvo intacta la velocidad durante casi 20 metros, se quitó a un defensa rival y definió como los mejores ante la mirada del portero español David De Gea. El tanto llegó al minuto 88, cuando los 'Diablos Rojos' tenían en el bolsillo la victoria en la décima jornada de la justa, pero resultó un instante trascendental en la historia del fútbol de la mayor de las Antillas y ante uno de los mejores arqueros de la actualidad. De esta manera, la grama del estadio Carrow Road recibió un nuevo hito de este delantero, que resultó determinante en el ascenso del Norwich a la primera división del fútbol inglés, con destacables faenas en el segundo nivel.

Hubo protagonismo cubano en Supercopa Argentina de Voleibol



Con protagonismo de los cubanos Jesús Herrera y Osniel Melgarejo, el club Bolívar se coronó campeón de la Supercopa ACLAV, preámbulo de la liga argentina de voleibol, al vencer a Obras de San Juan en cinco peleados sets. En el esperado duelo disputado en la ciudad de Jujuy, el zurdo Herrera resultó máximo anotador de puntos entre todos los participantes, con 25, en tanto Melgarejo, aportó 15 y ambos se convirtieron en las principales bujías de su plantel. En las filas contrarias fueron igualmente dos nacionales los más destacados: el opuesto José Carlos Romero y el central Javier Concepción, ambos autores de 16 unidades. El jovencito Julio César Cárdenas también tuvo actividad y aportó 6 puntos a la casa de los sanjuaninos, mientras por los del Bolívar, Yohan León esta vez no salió a la cancha. El próximo día 31 comenzará el calendario regular de la Liga Argentina y Obras y en su debut enfrentará al Ciudad Voley, donde se desempeñará Livan Osoria. En tanto el Bolívar tendrá net por medio al Ateneo Voley. Otro plantel que cuenta en su nómina con presencia cubana es el UPCN, en el que jugará Miguel Angel López.





