Gana Vladímir Zelenski las elecciones presidenciales de Ucrania

Gana Vladmir Zelenski las elecciones presidenciales de Ucrania

2019-04-22 09:30:56 / web@radiorebelde.icrt.cu

Con el 95,20 por ciento de los votos escrutados, el comediante Vladímir Zelenski se confirmó como ganador de las presidenciales en Ucrania con el 73,16 por ciento del apoyo popular, frente al 24,50 por ciento logrado por el actual presidente, Piotr Poroshenko. Además, la Comisión Electoral Central detalló que un 2,32 por ciento de las boletas resultaron invalidadas. Zelenski, sin embargo, se metió en problemas con la ley cuando mostró su papeleta marcada al lado de su nombre ante las cámaras. Esto viola la legislación ucraniana sobre el secreto del voto. La Policía llegó a la sede de la campaña del candidato para emitir una multa por el hecho. Cuando el recuento apenas llevaba unos minutos, Poroshenko declaró que "acepta" la decisión del pueblo y que en un mes dejará la presidencia de Ucrania. La Comisión Electoral Central ucraniana anuncia que los resultados oficiales de las elecciones se darán a conocer el próximo 30 de abril. Según medios locales, el candidato ganador ya recibió una llamada de felicitación del presidente estadounidense, Donald Trump. Otros líderes occidentales expresaron su apoyo a través de comunicados en Twitter. (RT)



Detienen a 24 sospechosos de los atentados en Sri Lanka



El vocero de la Policía en Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, informó hoy que unos 24 sospechosos fueron arrestados en relación con los de atentados terroristas contra iglesias católicas y hoteles de lujo, que dejó más de 290 muertos y 500 heridos este domingo, publicaron varios medios internacionales de prensa. Asimismo, las fuerzas especiales anunciaron que mantienen un intenso operativo en Mount Lavine, tras la pista de los responsables del atentado. Por otro lado, en una rueda de prensa el primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe detalló que las fuerzas de seguridad arrestaron a siete personas en una redada a las afueras de la capital Colombo, varias horas después de los ataques y se confiscó una camioneta empleada por los agresores. Durante el operativo tres policías fueron abatidos en el enfrentamiento con los sospechosos, que según reseñó la prensa local, también se escucharon al menos dos detonaciones en el interior de una vivienda allanada donde los ocupantes habrían activado explosivos para evitar su arresto, y la octava detención se produjo en circunstancias que no han sido informadas. Hasta ahora todos los detenidos son locales, pero los investigadores intentan establecer posibles vínculos con el extranjero, declaró el primer ministro. Además, Wickremesinghe reveló que las fuerzas de seguridad habían recibido avisos de alerta sobre los posibles ataques en el país, pero no se le prestó la suficiente atención al asunto, algo que debe ser investigado. Hasta los momentos ningún grupo extremista ha reclamado la autoría de los hechos, y según los informes preliminares de las autoridades en condición de anonimato, detallaron que al menos dos de los ataques fueron perpetrados por terroristas suicidas, lo que fue ratificado por declaraciones de varios sobrevivientes.



Ascienden a 16 los muertos por el alud de tierra en Colombia



Al menos 16 personas murieron y cinco resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en el departamento del Cauca, situado en las regiones Andina y Pacífica de Colombia, reportó Prensa Latina. Las intensas lluvias provocaron un alud de tierra durante esta madrugada que sepultó ocho viviendas en el sector de Portachuelos, municipio de Rosas, ubicado en el entorno de la vía Panamericana, el principal enlace del suroeste colombiano. Hasta el momento dos personas han sido rescatadas con vida y se sigue en la búsqueda de otras que se cree permanecen bajo los escombros. También los organismos de socorro junto a fuerzas del Ejército colombianas hacen presencia en el lugar de la tragedia removiendo tierra y escombros en busca de cadáveres y de sobrevivientes. A través de su cuenta en twitter, el presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó el hecho y se solidarizó con las familias de los fallecidos. Asimismo, la víspera los torrenciales aguaceros habituales en esta época del año en Colombia provocaron un deslizamiento en la localidad bogotana de Ciudad Bolívar, dejando medio centenar de viviendas afectadas. Según ha informado el Instituto de Hidrología y Meteorología de Colombia, estas intensas precipitaciones se podrían mantener en todo el país hasta mediados del mes de junio.



Denuncia Ministro el pedido de la oposición a Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de Bolivia



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en entrevista a la radio San Gabriel, de la ciudad de El Alto denunció que los legisladores que pidieron en una carta la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Bolivia obedecen a los políticos opositores Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Al respecto, Ramón Quintana señaló que, si nosotros vemos lo que ha ocurrido los últimos años, estos personajes funestos de Medina y Quiroga, son los que han vendido el país, son los que han hipotecado el país. Cuando se refirió a los 12 legisladores que enviaron la misiva al presidente Donald Trump, explicó que obedecen a Doria Medina y Quiroga, a quienes sindicó como 'tutores' de la carta en su condición de dirigentes políticos de la mayoría de los firmantes, calificados de traidores coincidentemente por legisladores y diversas organizaciones sociales. Comentó que el objetivo es convertir al Estado Plurinacional en servil de un Gobierno misógino como el de Trump, con una conducta, incluso, antiinmigrante. En relación con Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional, recordó que, en 2006, en contacto con la embajada de Estados Unidos, pedía lo mismo que los legisladores en su carta: 'desestabilizar a Bolivia'. Agregó que Quiroga solicitaba 'se estrangule económicamente a Bolivia y eso lo podemos demostrar con los cables que enviaba el embajador de Estados Unidos (Phillip Goldberg) al Departamento de Estado. (PL)



Denuncia que Assange no tiene derecho a visitas en la prisión



Las informaciones sobre la situación de Julian Assange continúan a través de los medios de prensa internacionales. La madre de Julian denunció que ni siquiera los abogados pueden visitar a su hijo en la cárcel londinense donde está recluido desde que fue arrestado en la embajada de Ecuador aquí dos semanas atrás. Según la madre del fundador de Wikileaks, esa prohibición incrementa la tensión y las condiciones de aislamientos a las que está sometido su hijo, quien según los médicos que lo examinaron, agregó, necesita ser trasladado de inmediato a un hospital para recibir tratamiento. Christine también acusó a las autoridades ecuatorianas de negarse a entregarle las pertenencias de Assange. Assange fue detenido el 11 de abril pasado en la legación diplomática ecuatoriana en Londres, después que el presidente Lenin Moreno decidió cancelarle el asilo político otorgado siete años atrás por el entonces mandatario Rafael Correa.



Señala experto en derecho internacional un posible pretexto para una intervención militar en Venezuela



Según Alfred-Maurice de Zayas, exasesor de la ONU en derechos humanos para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario, Estados Unidos podría iniciar una intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de la solicitud correspondiente por parte del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, a quién Washington reconoce como "presidente encargado" del país latinoamericano. El derecho internacional, solo el presidente legítimo del país, Nicolás Maduro, puede pedir ayuda militar a otras naciones, añade el especialista. Sin embargo, "esto no significa que la intervención de EE.UU. no suceda", sostuvo, y agregó que "la posible intervención militar implicaría una violación de numerosas normas del derecho internacional". En opinión del especialista, a pesar de la "claridad de las normas y reglas, su aplicación es compleja porque existe una cultura de la impunidad".



