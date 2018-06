Ganan Bélgica y Túnez, Panamá se despide (+Videos)



Foto: Mundo Deportivo



Por el grupo G, Bélgica venció 1-0 a Inglaterra en un duelo de clasificados acontecido en el estadio de Kaliningrado, donde solo estaba por definir la posición de los equipos cimeros.



A pesar de que ambos equipos alinearon con jugadores suplentes, salieron en busca del gol y disputaron un atractivo encuentro.



La anotación correspondió a Adnan Januzaj en el 51’, tras un disparo cruzado desde el borde del área. A partir de entonces, los británicos lo intentaron en múltiples ocasiones, pero no pudieron batir al guardamenta Thibaut Courtois.







En otro partido, Túnez derrotó 2-1 a Panamá en su despedida del Mundial de Rusia.



Los istmeños se adelantaron al 33’ con autogol de Yassine Meriah, pero su frágil defensa no aguantó la presión ejercida por los atacantes africanos, que les remontaron el marcador tras el descanso.



El dominio y la posesión del balón de los tunecinos se tradujeron en anotaciones en esta ocasión, pues Ben Youssef igualó al 51’ y Wahbi Khazri dio la ventaja al 66’, que significó su segunda victoria en Mundiales.



Con estos resultados, Inglaterra se medirá ante Colombia en octavos de final y Bélgica contra Japón.



Este viernes será fecha de descanso para todos los conjuntos clasificados. Las eliminatorias iniciarán a partir de este sábado con los enfrentamientos entre Francia y Argentina desde las 10:00 am y Uruguay con Portugal justo a las 2:00 pm.





