Ganan tres oros y una plata gimnastas cubanos en Portugal

Dos medallas de oro y una de plata fue el excelente cierre puesto por los cubanos Manrique Larduet y Randy Lerú a la Copa del Mundo de gimnasia artística de Guimaraes, en Portugal, una justa que les marcó el retorno al primer nivel luego de casi un año de ausencia.

Manrique, quien había ganado ayer el título en las anillas, dominó este domingo el caballo de salto y las barras paralelas, en tanto su compañero Lerú fue segundo en una barra fija en la que se coronó el húngaro David Vecsernyes por apenas 0,50 décimas de diferencia.

“Es bueno terminar así. Este es más el nivel de ellos, no lo que sucedió en las clasificaciones cuando enfrentaron la competencia muy cansados por el viaje”, reconoció desde la sede el entrenador Carlos Gil, que elogió sobre todo las notas recibidas hoy.

El subtitular del All around del 2015 dominó el salto con 14,675 puntos por delante del guatemalteco Jorge Vega (14,575), quien será uno de los rivales incómodos en los muy cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

En las paralelas se subió a lo más alto del podio luego de recibir 15,100 unidades y dejar detrás -por mucha diferencia- al rumano Andrei Vasile Munteun (14,600) y al suizo Henji Mboyo (14,350).

A estos oros el mejor gimnasta cubano de la actualidad sumó la víspera el de anillas y los lugares seis y siete en manos libres y caballo con arzones, en ese orden.



Obtiene bronce espadista Yamilka Rodríguez en Clasificatorio Lima 2019

Yamilka Rodríguez, reconocida como la mejor espadachina cubana de los últimos tiempos, conquistó bronce en el torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú.

Ese es el más sobresaliente desempeño de los anfitriones en el certamen que acoge la Ciudad Deportiva capitalina hasta el 20 venidero.

Se me hizo difícil mantener la distancia. Le ayudó mucho su estatura y alcance, dijo a JIT Rodríguez, principal tiradora de la escuadra dirigida por el profesor Pedro Enríquez.

La experimentada santiaguera cedió 10-15 toques ante la argentina Isabel Di Tella en lid cuyo título se agenció la estadounidense Kelley Hurley 15-14 precisamente ante la gaucha Di Tella. Obtuvo el otro bronce la canadiense Shan Guo Zi.

También el cubano Harold de la Caridad Rodríguez logró la proeza de incluirse entre los 16 mejores competidores del clasificatorio individual del sable para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Caro vendió su revés 12-15 puntos frente a la postre frente al dorado de la justa, el estadounidense Eli Dershwitz, cuarto del ranking de la Federación Mundial (FIE por sus siglas en francés).







Regresa Roger Federer a la cima del Tenis mundial

El tenista suizo Roger Federer regresó al puesto número uno del ranking ATP, tras imponerse por vez primera en su carrera en el Torneo de Stuttgart.

El jugador suizo aparece ahora con 8820 unidades en la punta del escalafón mundial, superando a su eterno rival, el español Rafael Nadal 8670.

Federer demostró su tremenda calidad sobre la cancha, luego de vencer en la disputa del título al canadiense Milo Raonic, por 6-4, 7-6(3).

De esta manera, el helvético quedó a solo 11 títulos del estadounidense Jimmy Connors (109), que continúan siendo la referencia en número de títulos en la ATP.

El próximo gran compromiso para Federer será el Grand Slam de Wimbeldon en territorio británico.



Festejaron carrera por el Día Olímpico en todo el país

La edición 31 de la Carrera por el Día Olímpico fue este sábado un festejo adelantado por los 500 años de la fundación de la capital de todos los cubanos.

Centenares de capitalinos y visitantes, en su mayoría jóvenes, tomaron la arrancada frente a la sala Kid Chocolate, aledaña al Capitolio Nacional, sede del parlamento.

“En esos niños, jóvenes y no tan jóvenes está el espíritu de lo que aspira alcanzar todo atleta en el planeta, ser olímpico”, dijo a Jit la campeona bajo los cinco aros Yipsi Moreno, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba.

La trimonarca mundial dio junto al ex basquebolista Ruperto Herrera, secretario del Comité Olímpico Cubano, las campanadas que al unísono de Radio Reloj decretaron la salida a las 10 a.m. (hora local).

La carrera no solo tuvo asiento en La Habana, pues también en municipios, núcleos poblacionales rurales y de montaña del país se trotó o caminó.

Paralelamente se desarrollaron otras actividades como juegos y presentaciones culturales.

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Antonio Becali Garrido, y glorias deportivas de la estatura del recordista de salto alto Javier Sotomayor, entre otros, prestigiaron la convocatoria en la principal urbe cubana.



Sueña el Voleibol masculino cubano en repetir el título de hace 72 años en Barranquilla

Repetir un oro conseguido por primera vez hace 72 años, en la misma ciudad colombiana de Barranquilla al que ahora regresa, es el sueño del equipo cubano masculino de voleibol que actuará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que casi tocan a las puertas.

En el Activo de la Dignidad, celebrado este sábado, primó el ánimo de cumplir con ese objetivo, asumido igual por las parejas de playa en los dos sexos, así como similar disposición de las muchachas de sala de batallar por un espacio en el podio.

El patriótico encuentro tuvo lugar en la sede del grupo empresarial estatal BioCubafarma, encargado de producir medicamentos, equipos y servicios de alta tecnología destinados al mejoramiento de la salud de la población, y la generación de bienes exportables con alto desarrollo científico.

Liván Osoria, capitán de la selección, leyó el compromiso y aseguró que competirán «con nuestro pueblo, el Partido y el líder histórico Fidel y con Raúl, acompañados del ejemplo de los héroes y mártires de las luchas de independencia, el honor, la dignidad y el coraje de sentirnos cubanos, seguidores del ejemplo de humanismo de nuestra Revolución».

El titular de la Federación Cubana, Ariel Saínz, aseguró que “en Barranquilla se escucharán las notas vibrantes del Himno Nacional, acompañadas de la dignidad de nuestros próceres como guía y faro de nuestros atletas. Con esos ideales y principios viajaremos convencidos de que sí se puede”.



Debutó Cuba frente a Guatemala en femenino de Voleibol NORCECA Sub-20

El Campeonato Continental Femenino NORCECA Sub 20 se extenderá hasta el 23 de junio en el Gimnasio Deportivo del Estado de Aguascalientes, México, con la participación de ocho equipos.

Los equipos anunciados para luchar por un boleto por el Campeonato Mundial FIVB del próximo año del grupo de edad son Guatemala, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos en el Grupo A, y República Dominicana, Costa Rica, México y Honduras en el Grupo B.

La República Dominicana es el campeón defensor después de haber ganado el evento U20 anterior celebrado en Fort Lauderdale, Estados Unidos en 2016. Entonces las dominicanas derrotaron a Estados Unidos 3-1 en el partido decisivo para reclamar la medalla de oro.

Cuba que juega con Guatemala, lo hará mañana con Estados Unidos y el 20 frente a Puerto Rico.

El formato de la competencia establece que los ganadores de grupos avanzarán directamente a la fase semifinal con los equipos en segundo y tercer lugar se enfrentarán en partidos cruzados en los cuartos de final. Los partidos de medallas se llevarán a cabo el 23 de junio.



Anotó Alfredo Despaigne su décimo sexto jonrón este domingo

El pelotero cubano Alfredo Despaigne conectó este domingo su décimo sexto jonrón por tercera jornada consecutiva en la Liga Japonesa de Béisbol.

Ahora tiene Despaigne un promedio de 233 con los 16 jonrones, 41 impulsadas y 48 hits, cuando este domingo el equipo Softbank perdió 13-4 frente al Hirochima.



Debutó el domingo Inácio Lula da Silva como comentarista de la Copa de fútbol Rusia 2018

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva debutará hoy como comentarista de la Copa del Mundo de fútbol Rusia 2018 y lo hará para la Televisión de los Trabajadores, de Sao Paulo.

Lula enviará por escrito sus opiniones sobre el Mundial desde la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde desde hace dos meses cumple condena como preso político, y estas serán dadas a conocer a través del programa Papo con Zé Trajano, un veterano periodista, quien fungiera como director y fundador de ESPN Brasil.

Según el propio Trajano, desde que anunció la incorporación del 'nuevo comentarista exclusivo' el tema despertó mucho interés en las redes sociales, pues todo el mundo conoce de la pasión de Lula por el fútbol, en particular por el club paulista Corinthians.

A partir de hoy, confirmó además el conductor, el programa pasará de tener los 45 minutos actuales a una hora de duración.

En el aire desde agosto de 2010, la Televisión de los Trabajadores pertenece a la Fundación Sociedad, Comunicación, Cultura y Trabajo, y fue creada y es sostenida por los sindicatos de Metalúrgicos del ABC y de Bancarios y Financieros de Sao Paulo.

O Brasil entra em campo outra vez. Uma nova chance pro país ser feliz de novo!#BrasilHexaLulaTri pic.twitter.com/7LtYPjkQhf — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 17 de junio de 2018



