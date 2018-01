Ganó francesa Corline Vitalis Copa del mundo de espada en la Ciudad Deportiva

La francesa Coraline Vitalis derrotó 15-12 toques a la surcoreana Hyein Lee para ganar el oro de la Copa Mundial de Espada femenina con asiento en la Ciudad Deportiva. La espigada joven de 22 años tenía por aval el subtítulo conseguido en el Grand Prix de Rio de Janeiro en Brasil durante el 2015. Dueña del puesto 42 del ranking de la Federación Internacional enfrentó con éxito a una oponente que le superaba en palmares.



Convoca Centro de estudio para la actividad física y el deporte a evento científico



El Doctor en Ciencias, Jorge de Lázaro Coll Costa, director del Centro de Estudio para la Actividad Física, el Deporte y la Promoción de Salud, de Cuba, convocó al primer Evento Científico de la institución que se realizará los días 15 y 16 de marzo, en La Habana. Apuntó el especialista que en el encuentro, que tendrá por sede el centro perteneciente a la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte 'Manuel Fajardo', podrán presentarse trabajos que reflejen los resultados de investigaciones científicas relacionadas con las temáticas de Deporte, Promoción de Salud y Actividad Física y Recreación.



No jugará Lázaro Bruzón en festival de Ajedrez de Gibraltar



El Gran Maestro cubano Lázaro Bruzón no jugará en el Festival de ajedrez de Gibraltar, confirmó a Radio Habana Cuba, el capitán del seleccionado olímpico de nuestro país, el Maestro Internacional Rodney Pérez. La justa inglesa, está programada del 23 de enero al 1 de febrero, y el mejor jugador de Cuba y Latinoamérica, por su posición en el ranking mundial, era uno de los inicialmente inscriptos, pero no estará presente por cuestiones de carácter personal, nos precisó Rodney, quien sí intervendrá en el fuerte torneo.



Goleó el Barcelona al Betis en Liga Española de Fútbol



Con dobletes del argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, el Barcelona goleó hoy 5-0 al Real Betis, en encuentro jugado en el estadio Benito Villamarin, por la vigésima jornada de la Liga española de fútbol. El croata Iván Rakitic abrió la cuenta goleadora del Barça en el minuto 59 del choque. Messi logró sus dianas en los minutos 64 y 80, su número 18 de la Liga. Suárez puso las suyas en los minutos 69 y 89. Con la victoria el Barcelona sigue invicto en la Liga y es puntero con 54 unidades, con 11 puntos de ventaja sobre el Atlético Madrid, segundo en la tabla.



Solicitará Cuba Copa Mundial de Espada para damas el próximo año



El presidente de la Federación cubana de esgrima, Alhjadis Banderas expuso que Cuba tiene la intención de organizar el próximo año la Copa Mundial de espada para damas. En diálogo con JIT el también comisionado nacional destacó que una vez presentada la solicitud es la entidad internacional que rige los destinos de la esgrima la que determina. Por los resultados de la cita que finalizó aquí, es de esperar que La Habana vuelva a celebrar una lid de tal envergadura que contó con la presencia las mejores posicionadas en el ranking global.



Asistieron 145 espadachinas de 25 naciones y pugnaron 17 equipos de igual número de países



Respecto a lo que proyecta la federación local para los Juegos Centroamericanos, Banderas destacó que buscan opciones para dar lides a los principales tiradores cubanos comprometidos con la cita en la ciudad colombiana de Barranquilla del 19 de julio al 3 de agosto venidero. JIT conoció que en los próximos días un trío de espadachines (pueden llegar a cuatro) competirán en Vancouver, Canadá, en la Copa del Mundo de espada. Allí habrá cruce de aceros individualmente los días 16 y 17 de febrero y por equipos el 18, según el jefe de entrenadores de los varones Jaine Hernández.



