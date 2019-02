Ganó Juan Miguel Echevarría mitin de Birmingham

El saltador cubano Juan Miguel Echevarría, ganó hoy el mitin de Birmingham con un registro de 8 metros 21 centímetros. Echevarría quien es titular mundial en pista cubierta, precisamente en Birmingham hace un año no tuvo problemas para imponerse dejando en la segunda posición al jamaicano Tajay Gayle con 8:10 y al griego Miltiadis Tentoglu con 7:97. En cuanto a la pertiguista Yarisley Silva se situó en la séptima posición con 4 metros 50 centímetros y la vencedora fue la británica Holly Bradshaw con 4.81. Por su parte el vallista Rober Iribarne quedó en la sexta posición en su heat eliminatorio con 7, 96 segundos por lo que no pudo ubicarse en la final del evento y el primer lugar fue para el estadounidense Jarret Eaton con 7:51 segundos.

On the infield, Juan Miguel Echevarría kept matters under his thumb from the off at an opening SB of 8.15 that he extended further to 8.21 in the final round after he saw Tajay Gayle comes quite close at a fifth round 8.10 (indoor opener) in the men's LJ pic.twitter.com/J1qGPrxHMj