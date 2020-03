Garantiza BioCen producción de Interferón para tratar la Covid-19

Carmen Fernndez Lpez carmenfeliz09@hotmail.com Espaa

22.03.2020 - 5:00 pm

Me enorgullece saber de que sea Cuba el pas que este llevando adelante los mayores progresos para la mejora y curacin de est pandemia cuyo principio est algo oculto,a mi modesto entender entre una casualidad de varias cosas para infectar la sopa de murcilagos que llevan mucho tiempo comiendo en la China,o que la mala intenciones de algunos laboratorios,para empezar ya la llamada guerra biolgica. Nunca estuve ah no tuve oportunidad,pero eso no quita el amor y el respeto desde hace muchisimos aos por la Revolucin Cubana. Admiradora de los ya fallecidos D.Fidel Castro y del Che Guevara en tan tristes circunstancia. Que Viva Cuba y todos los cubanos ejemplo de honestidad y de patriotismo.