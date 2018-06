Germán Mesa: Más que preocuparme debo ocuparme (+Audio)







Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



La Habana-. Uno de los entrenadores que está trabajando con los jugadores de cuadro de la selección cubana, que asistirá al Torneo de Harlem, es el ex – torpedero de los conjuntos de la capital Germán Mesa, quien acudió al llamado del Jefe Técnico de la Comisión Nacional Leonardo Goire.



“Lo que me motivó a venir a trabajar con este equipo, es que estamos tratando de mejor nuestro béisbol. Goire me llamó para que ayudara en la preparación de los que irán a Holanda, específicamente con los jugadores de cuadro”, dijo quien hacía genialidades con su guante alrededor de la segunda base.



Germán, manifestó que los atletas que están en el equipo no tienen muchas deficiencias técnicas. Además que son peloteros con calidad pero que necesitaban motivación y que poco a poco se está viendo la mejoría.



Recordado también, por la química que tenía con su compañero de la intermedia, Juan Padilla, tuvo palabras de elogio para el que debe ser el torpedero titular por Cuba en Harlem, Jorge E. Alomá. “No es tan joven, pero reúne las condiciones. Aquí tenemos un mal hábito que ya le llamamos veterano a un hombre de 30 años y prácticamente a esta edad es que comienzan a adquirir la maestría deportiva. Alomá tiene la experiencia, juega cómodo, esta selección le va a venir de maravilla. Su defensa no es mala, trae carreras con el madero. Está ahí porque se lo ganó”.



El “Imán”, reconoció que la capital no está viviendo un buen momento en la posición del campo corto. “Más que preocuparme esto, creo que debo ocuparme por tratar de buscar quien pudiera ser la figura que asuma la responsabilidad. Sabemos lo que ha sucedido con los posibles hombres que se esperaban fueran el relevo y decidieron tomar otro camino. Hay que seguir buscando, no podemos pararnos, tenemos que continuar hacia delante”, señaló quien ha estado dirigiendo en el béisbol nicaragüense.



Este conjunto, el cual lo comanda Víctor Figueroa, efectuará cerca de cinco choques de preparación a inicios de julio, con el equipo que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, para participar del 13 al 22 del propio mes, en este tradicional torneo beisbolero, donde nuestro país ha sido de los históricos animadores.



Escuche las declaraciones de Germán Mesa, quien para muchos ha sido el torpedero más grande que ha pasado por el béisbol cubano.









Artículos relacionados

Del Autor