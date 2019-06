Giannis Antetokounmpo: las lágrimas del éxito

Giannis Antetokounmpo: las lgrimas del xito

Tarde en la noche, ya con unas dos horas de discursos, risas, emociones y celebraciones, en el Barker Hangar de Santa Mónica, todos sentían que la espera había terminado. Una figura esbelta, delgada, con grandes espejuelos, de tez blanca y con apariencia frágil, comienza el protocolo de último momento con un sobre entre sus manos.

Con voz clara y firme inicia su discurso, la emoción por revelar el misterio hace que se equivoque momentáneamente, pero rectifica y continúa su elocución. Hace silencio y con él solo se escucha la emoción de una sala llena de personas expectantes. Abre el sobre que llevaba en sus manos, rompe el sello y toma la tarjeta más trascendental de la velada, mira a todos y con una sonrisa dibujada en su rostro debela el secreto.

El Comisionado de la NBA (National Basketball Association) Adam Silver, demoró siete segundos en abrir el sobre y pronunciar el nombre de Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2019. Ipso facto la alegría quebró la tensión reinante en el lugar y todos aplaudían, mientras unos se ponían de pie para dejar ir su euforia y otros se limitaban a solo cumplir su rol de invitado.

Giannis se levantó de su asiento, en una de las mesas que se encontraba entre las primeras y a pocos pasos del escenario, donde compartió risas y aplausos durante cerca de dos horas junto a su familia y que antes había intercambiado saludos con el MVP del 2000, animador a su manera de la gala, Shaquille O´Neal. Todos en su círculo lo abrazaron, mamá, hermanos, agentes y subió a recoger su merecido reconocimiento.

El griego de 24 años tomó el trofeo en sus manos y estuvo con él el mismo tiempo que demoró Silver en silencio antes de mencionar su nombre. Se colocó delante del micrófono y se comenzó su discurso, que a los pocos segundos de iniciado todos sabían que serían unos minutos de llanto y desahogo.

Cerca de cuatro minutos estuvo “The Greek Freak” agradeciendo a los que forman parte de ese premio, y en sus lágrimas y palabras hay más que gratitud, está la historia detrás del éxito de un genio del baloncesto.

La historia de los cerca de seis kilómetros que caminaba diariamente para ir al Filathlitikos Gym de Atenas, en Grecia y poder entrenar en la mañana. Y el colchón del gimnasio donde él y su hermano mayor Kostas durmieron muchas veces, para no regresar a casa porque en la tarde tendrían otra sección de entrenamiento.

Un joven que nació en una familia emigrada de Nigeria hacia Europa y que económicamente, la pobreza es la palabra que mejor puede describir su vida. Un chico que tuvo que enfrentar una decisión difícil cuando aún jugaba en el Filathlitikos, la de comer él de una manera diferenciada a su familia para que pudiera subir de peso. Pero se opuso y los interesados en su talento terminaron alimentando a todos.

El curso de una vida que cambió cuando conoció a Alex Saratsis, que hablaba griego y le abrió el camino en la liga. Saratsis influyó en su presencia para el draft de 2013 en la NBA donde terminó seleccionado por los Milwaukee Bucks con la opción número 15.

Giannis no quería ir a New York a la ronda de elección, no quería separarse de su familia, estar lejos de su hogar que significaba todo para él, si ellos no iban, él tampoco. Charles, su padre, le aconsejó, “hijo, debes ir porque esto puede ser bueno para nosotros”.

Una historia donde Antetokounmpo estuvo solo con 18 años en un país extraño para él sin su pilar fundamental, su familia, y como no tenía un lugar al que llamar casa dormía en el gimnasio de los Bucks. Y cuando intentaron él, su agente y su grupo de trabajo, unirlo con sus padres, todo llegó a un punto donde casi deja su sueño de la NBA por su amor, su familia.

Sus padres fueron rechazados dos veces para la visa estadounidense y si hubiera ocurrido una tercera vez, nunca viajarían a Estados Unidos, ante lo cual, Giannis dijo que si ellos no llegaban a su lado, él regresaría a Grecia, dejando atrás la lo que había conseguido.

Charles falleció en 2017 y fue un punto en la vida del griego para soñar con ser el mejor y esforzarse cada día más para enorgullecer a su papá. Cada día se levanta en las mañanas y piensa en su padre como inspiración.

El resto, ya lo conocen. Dominó las canchas de Estados Unidos, incluido en el quinteto ideal de la liga, en el mejor quinteto defensivo y ahora, ha cumplido parte de su sueño, ser el mejor jugador de la NBA.

Del Autor