Gimnasia gana y es quinto en baloncesto argentino

El equipo Gimnasia Comodoro y Rivadavia superó a Qimsa 80 puntos por 75 y se ubicó en la quinta posición de la clasificación general con 20 victorias y 13 derrotas. El choque tuvo lugar este martes en el pabellón Estadio Ciudad, de Santiago del Esterno, a falta de cinco encuentros en la temporada regular.



El cubano Yoanki Mencía estuvo en cancha seis minutos y 33 segundos jugando para el Gimnasia donde no consiguió puntos. Mencía no intentó ningún tiro de campo, consiguió un rebotes y tuvo una perdía en el desafío. Estos números han sido similares a los que ha conseguido durante toda la campaña donde ha promediado 9:19 minutos, 4,1 puntos, 2 rebotes y 0,5 asistencias por partido.



Eloy Camacho fue el mejor de los del verde consiguiendo 25 tantos. Con una efectividad de tiros de campo de 62,5%, encestando 10 tiros de campo de 16 intentados, sumó 5 rebotes, un par de asistencias y tres tiros taponados en el encuentro.



Los otros hombres importantes en la plantilla dirigida por Martín Villagrán fueron Diego Romero y Franco Giorgetti. Romero saliendo desde el banquillo encestó 17 cartones, encestó seis tiros en once intentos, atrapó tres rebotes, recuperó dos balones y pasó para canastas en cuatro oportunidades.





Giorgetti fue el otro jugador que terminó con doble dígito en la casilla de anotación, completando una docena de unidades. Su trabajo lo completó con 4 asistencias y un rebote.



Por el club local lo mejor lo puso Juan Brussino con 30 tantos, cuatro rebotes y tres asistencias. Brussino consiguió 12 tiros de campo y terminó con un 70 % de efectividad, cuatro de ellos desde la línea de res puntos. A pesar de su gran encuentro tuvo cinco pérdidas que terminaron costando a su conjunto.



Leonel Schattmann y Nicolas de Los Santos completaron el duelo con 11 y 10 puntos respectivamente. Schattman sumó dos rebotes y cuatros asistencias mientras de Los Santos repartió seis asistencias, todo su trabajo como suplente en el encuentro.



La próxima presentación de Gimnasia será visitando a Boca Juniors en el Luis Conde “Bombonerita”, el próximo miércoles buscando afianzar su posición entre los ocho primeros de la clasificación.

