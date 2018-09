Gluteoplastia: un servicio del hospital Hermanos Ameijeiras (+Audio)

No estar conforme con alguna parte del cuerpo es común. Frente al espejo las mujeres y hombres cuestionan sus rasgos físicos e imagina cómo se verían según los cánones de belleza. Ser considerada hermosa depende del área geográfica. Si en Europa la delgadez, la tez blanca, los ojos claros deciden, los latinos consideran los glúteos y bustos pronunciados, las curvas que hacen la cintura estrecha.





Cada vez son más las personas que acuden a los servicios de Cirugía Plástica apunta la Dr. Alicia María Tamayo Carbón, jefa de esta área en el Hospital Hermanos Ameijeiras.



“La gluteoplastia es una de las intervenciones que más solicitan las mujeres. Las pacientes ahora hay un auge de querer tener los glúteos grandes. En una época lo que más solicitaban era el aumento de la región mamaria o retirarse grasa de alguna parte del cuerpo y ahora lo que más solicitan es el aumento de la región glútea.



Esto lo hacemos a través de dos procedimientos fundamentales:



A través de la lipotransferencia, que es aumentando la región glútea con la misma grasa de la paciente o a través de la colocación de implantes glúteos.”





En conferencia impartida en el recién concluido Congreso de Cirugía Plástica, la Dra. Alicia Tamayo, informó que 25 pacientes han sido operadas, han permanecido 5 días hospitalizadas y las complicaciones han sido las descritas internacionalmente. Una limitante aún constituye el hecho de que quienes solicitan el servicio debe comprar las prótesis glúteas, según el consejo médico.



No tenemos un almacén con implantes de diferentes medidas y características para poder realizar la cirugía y si en el acto quirúrgico nos equivocamos no hay opciones para remplazar el implante. Hay juega un papel fundamental la planificación de la operación.





Es muy importante tener a disposición un catálogo. Las prótesis que mayormente usamos son asimétricas y debemos tener en cuenta el largo, el ancho, la proyección, el volumen, la superficie.”



El procedimiento a seguir en caso de desear una gluteoplastia lo explica la cirujana plástica Alicia Tamayo.



“Toda paciente de Cuba que desee someterse a un proceder de esta índole en el Hospital Hermanos Ameijeiras, debe acudir a su médico de familia. Le da una remisión para el Servicio de Cirugía Plástica, con todas las características y antecedentes de salud de la paciente porque se supone que todo el paciente que se va someter a una cirugía plástica debe estar sano. Luego esa remisión la entregará a la jefa de consulta, que radica aquí en el sótano del hospital, se le otorga su turno y el día de su turno se ve con el cirujano plástico que se le asigne en dependencia de la prioridad.”





La gluteoplastia solo es realizada por los cirujanos plásticos del sistema de salud cubano, someterse a esta intervención fuera de las instituciones médicas conlleva a riesgos. Las reacciones de las pacientes a las sustancias infiltradas, conocidas como sustancias modulantes será tema para un próximo trabajo.

