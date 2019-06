Gobert se salió con la suya

Gobert se sali con la suya



Hace unos meses se dio a conocer el listado de jugadores que podrían ser seleccionados por los capitanes LeBron James y Giannis Antetokounmpo para sus equipos en el Juego de la Estrellas, y para asombro de muchos no fue incluido el francés Rudy Gobert. Un centro de seis años de experiencia en la National Basketabll Association (NBA), que año tras año ha mejorado su juego y ya la campaña anterior consiguió el reconocimiento de Mejor Jugador Defensivo.



La noticia no fue bien recibida por el europeo, que, como muchos, creía que sus números y desempeño lo avalaban como un centro de calidad y uno de los mejores en su posición esta campaña. Sus lágrimas mostraron la ira y frustración que sintió al no ser considerado un All-Star tras su entrega y sacrificio a la liga.







Pero a pesar del panorama, al que se suma que en ocasiones son subvaloradas en demasía sus cualidades, Gobert siguió trabajando, siguió rindiendo al máximo y emuló una excelente temporada para un hombre de su posición. Promedió 15,9 puntos, 12,9 rebotes y unos 2,3 tapones por partido.



Además de sus cualidades cuantificables, destacó en cancha por sus impresionantes clavadas en el aro, siendo uno de los líderes del campeonato y su gran defensa del anillo. Cuando Gobert está en la duela es difícil terminar las penetraciones, muchas son las oportunidades donde un guardia es capaz de ganarle por velocidad y enrumbarse hacia la canasta, pero terminan pasando el balón, porque el acecho a sus espaldas del hombre de 2,16 metros hace pensar en un tapón.







Su presencia en la zona pintada es única y difícilmente igualable por otros jugadores. Sus apoyos en las jugadas de pantalla y penetración o Pick & Roll, las dobles marcas, y muchas facetas defensivas de su juego, además de lo complicado que se hace anotar en la pintura con su figura delante, le hicieron invaluable para Utah Jazz y valedor de la inclusión en el tercer equipo All-NBA y en el primer equipo defensivo en el 2019.



Todo su esfuerzo estuvo premiado, además, cuando este 24 de junio obtuvo el reconocimiento de Mejor Jugador Defensivo del año, por segunda campaña consecutiva. Su selección estuvo por encima del MVP (Jugador Más Valioso) del año Giannis Antetokounmpo y del candidato a MVP Paul George. Recibió 411 puntos en total, gracias a 65 votos como primera opción, 27 como segunda y 5 como tercera, muy por encima de los 280 de Giannis y los 150 de George.



Y así, a pesar de todo, a pesar de que en la liga se le subestime, de que no lo incluyan en el juego todas estrellas y de que conocieron su frustración y dolor por ello, Gobert se salió con la suya. Consiguió el premio que mejor lo representa, la defensa, el desgaste y el sacrificio y con ello mostró al mundo quien es y desde ya, lanza su candidatura para el All-Star del 2020, ¡donde espero que lo incluyan!





