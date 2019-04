Gobierno cubano analiza la dinámica demográfica como tema prioritario

Gobierno cubano analiza la dinmica demogrfica como tema prioritario

2019-04-28 14:43:46 / web@radiorebelde.icrt.cu

La dinámica demográfica en Cuba, marcada por el negativo saldo migratorio, los bajos niveles de fecundidad sostenida y el aumento de la esperanza de vida al nacer, constituye uno de los temas recurrentes en la agenda gubernamental. El decrecimiento de la población cubana y su creciente envejecimiento son aspectos que influyen en el desarrollo del país.



Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, ofreció detalles sobre el cumplimiento de indicaciones orientadas por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en cuanto a analizar el uso de los recursos previstos en el Plan de la Economía para la atención a este tema por cada territorio y la asignación de 50 millones de pesos de cara a la construcción o reparación de viviendas para familias numerosas (con tres hijos o más), en 32 municipios rurales con una disminución gradual de población.



Respecto a esto, el Presidente pidió un análisis detallado sobre los núcleos familiares que requieren ayuda para la construcción o ampliación de sus hogares. Se ha informado que unos 2 500 casos con tres o más hijos de hasta 12 años de edad, y que durante el 2019 podrán atenderse alrededor de 500. Díaz-Canel afirmó que este tema se tendrá en cuenta rigurosamente dentro del constante chequeo que se realiza al programa de la vivienda en nuestro país.



Luego de una evaluación con los ministerios de Salud Pública, Educación, Educación Superior e Industrias, así como el Instituto de Recreación Física y Deporte y otros organismos de la Administración del Estado sobre sus respectivos presupuestos para enfrentar la dinámica demográfica este año, el mandatario hizo énfasis particularmente en la producción de sillas de ruedas, planificada para 21 200 por la industria nacional.



Señaló la gran deuda de producción respecto a la cantidad de personas necesitadas, por lo cual debe dársele prioridad a este asunto, además de la obligación de producir una silla cómoda, duradera y que cuente con las piezas de repuesto.



Otro tema abordado en la reunión fue la existencia de productos para niños y adultos mayores en la red de tiendas del mercado minorista en CUC, y se calificó como deficiente la oferta de productos básicos como toallas húmedas, jabones y pañales desechables para ancianos. El plan del 2019, básicamente de importación, prevé crecimientos de todos esos productos.



Un profundo debate generó la atención por el Ministerio de Salud Pública a las parejas infértiles, asunto en el que aún no se alcanzan los resultados esperados. Según se informó, se han dispensarizado 102 mil 234 parejas, sin embargo al cierre de marzo último habían asistido a consulta por primera vez unas 61 mil 170. En el primer trimestre - a través de las consultas municipales, provinciales y en los Centros de Alta Tecnología - se habían logrado 1 445 embarazos.



José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, señaló que el programa no ha ofrecido la eficiencia esperada, y que se vio afectado por diversos factores, tales como dificultades con la progesterona, la no adquisición a tiempo de otros importantes productos, así como problemas de filtraciones en la infraestructura del Centro de Alta Tecnología del hospital Hermanos Ameijeiras.



El titular resaltó que ya se han solucionado estos temas y que actualmente se trabaja para lograr estabilidad de las consultas y en la presencia en ella de los médicos, lo que supondrá un salto significativo durante el presente año. Asimismo, se prepara la inversión en dos nuevos centros en Santiago de Cuba y Camagüey.



Sobre el tema, Díaz-Canel destacó la sensibilidad del asunto, pues son más de cien mil parejas que esperan por la llegada de un hijo. Lograr mayor eficiencia en las consultas traería no solo alegría a esas familias, sino un impacto considerable en la natalidad, concluyó.



(Granma)

Del Autor