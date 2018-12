Gobierno de Trump: a un paso del cierre total de sus actividades

2018-12-17 13:42:12 / web@radiorebelde.icrt.cu

El gobierno de Donald Trump se ha colocado al punto de un cierre total de sus actividades, al insistir el magnate en que el Congreso le proporcione cinco mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México, a pesar de que los legisladores de ambos partidos no quieren dárselos.



Si no se llega a un acuerdo, algunas partes de la administración federal dejarán de operar el viernes a medianoche, por falta de fondos, al obstaculizar la demanda de Trump la aprobación del nuevo presupuesto federal.



El mandatario aseguró la semana pasada que estaría orgulloso de tener un cierre gubernamental, para hacer que el Congreso le otorgue cinco mil millones de dólares para cumplir su promesa de campaña de construir un muro fronterizo.







Entre tanto, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, insistió ayer en que la administración de Trump hará todo lo que sea necesario para construir el muro y detener la crisis de la inmigración, aunque se llegue al cierre del gobierno.



De acuerdo con un proyecto de ley bipartidista en el Senado, los líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, han propuesto no más de mil 600 millones de dólares, pero no sería para el muro, sino para mejoras en las barreras que ya existen y en otras medidas de seguridad fronteriza.







Los demócratas también ofrecieron simplemente mantener el financiamiento a su nivel actual de mil 300 millones de dólares. Según indicaron los demócratas, Trump no ha aceptado ni rechazado la propuesta y les ha dicho que le echaría un vistazo.



Legisladores republicanos y demócratas han insinuado que le corresponde a Trump efectuar la siguiente jugada para solucionar el impasse.

En cualquier caso, un desafiante líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió en alusión a Trump que “Él no va a obtener el muro de ninguna forma”.





Schumer pidió a los legisladores republicanos unirse a los demócratas en una de las dos propuestas, una de mil 600 millones de dólares para mejorar las barreras fronterizas existentes o mantener el financiamiento a su nivel actual de mil 300 millones de dólares.



Schumer opinó que la unión bipartidista en torno a una de las dos propuestas permitiría tener votos más que suficientes y evitar un cierre gubernamental, como amenaza Trump.



El líder de los senadores demócratas consideró que depende de Trump decidir si el gobierno federal cerrará sus operaciones parcialmente a partir del próximo viernes, lo cual provocaría que miles de empleados federales se vayan a su casa sin cobrar sueldo durante las festividades navideñas.



Aproximadamente una cuarta parte de los empleados del Estado resultarían afectados, incluyendo los de los departamentos de Seguridad Nacional, de Transporte, de Agricultura, de Estado y de Justicia, así como los de los parques nacionales.



Si no hay un consenso en el Congreso el viernes 21, cuando expiran los fondos presupuestarios de varias ramas, se procederá a un nuevo cierra de la administración federal, el tercero en lo que va del mandato de Donald Trump.



De acuerdo con una encuesta, el 57 por ciento de los estadounidenses prefiere que Trump ceda en su deseo de construir un muro fronterizo con México, antes que forzar un nuevo cierre de Gobierno por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso.





(Noticiero Nacional de Radio)