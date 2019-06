Gradúa las FAR nuevos oficiales en Ciencias Jurídicas

Grada las FAR nuevos oficiales en Ciencias Jurdicas



Con el grado científico de Licenciados en Ciencias Jurídicas, otro grupo de cadetes egresó de la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez Sánchez después de cinco años de preparación técnico militar y de formación de valores y cualidades éticas, políticas e ideológicas en la institución.



En saludo al Día de la Rebeldía Nacional, próximo a celebrarse el 26 de julio, esta graduación de nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) fue denominada como Aniversario 66 del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y constituyó un homenaje a los jóvenes de la Generación del Centenario.



Reconocida como la más integral de la promoción, la joven Laritza Pascual García encabezó el tradicional juramento de los graduados, donde reafirmaron el compromiso de ser continuadores de las tradiciones combativas y del legado del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, en apoyo a la clase obrera y al Partido Comunista de Cuba.







En nombre del equipo docente de la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez Sánchez y del cuerpo de oficiales de las FAR, el General de Brigada Jorge Luis Abreu Mora, presidente de la Comisión Ministerial de Exámenes, felicitó a los graduados y aseguró que “frente a la política agresiva del gobierno de Estados Unidos, la Revolución cubana, sin renunciar a ninguno de sus principios, seguirá adelante priorizando entre sus tareas principales el fortalecimiento de la economía del país y a la par la preparación del mismo para la Defensa”.



“En consecuencia, desde hace meses se desarrollan diversas medidas en interés de reforzar la capacidad y disposición combativas de las FAR y todo el Sistema Defensivo Territorial, bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo”.



Una docena de Títulos de Oro y 20 condiciones de Sobresaliente distinguen la promoción Aniversario 66 del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que tuvo lugar este martes en la Escuela Militar Superior Comandante Arides Estévez Sánchez, con la presencia del Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, Jefe de la Jefatura del Ministerio de las FAR; otros jefes y oficiales de las FAR y del Ministerio del Interior, así como familiares de los egresados.

