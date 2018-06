Gradúan nuevos oficiales para la defensa del país (+Audio)





Con una ceremonia militar, la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo Orden Antonio Maceo acogió la graduación de la promoción Aniversario 65 del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.



Presidido por el Ministro de las FAR, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintras Frías, en el acto se hizo entrega de la medalla Ignacio Agramonte a aquellos oficiales con la condición de título de oro y primer expediente. Durante unas palabras, Oscar Figueredo Castellano, General de Brigada y Presidente de la Comisión de Exámenes Ministeriales de esta institución docente alentó a los graduados a la constante superación.







Ante la presencia de dirigentes del Partido Comunista de Cuba y miembros del Gobierno de la provincia de Artemisa, el cuerpo diplomático militar acreditado en Isla reconoció a los graduados más integrales de la promoción, una de ellos, el teniente Leinier Cobas Estrada, título de oro en la carrera político militar.







Con 55 años de fundada la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo Orden Antonio Maceo ha formado durante años a cientos de oficiales destinados a defender la Patria. Para la teniente Darlyn Fonseca Torres graduada de la especialidad de Artillería terrestre haber estudiado en esta institución ha sido un honor.







Con esta ceremonia, las instituciones docentes del nivel superior de las FAR inician sus respectivas graduaciones.



Escuche detalles en el siguiente audio:







Del Autor