Gran actividad para el voleibol cubano en mayo

Cuba necesitó solo una hora y 15 minutos de juegos para lograr su segunda victoria en la Copa Panamericana masculina de Voleibol sub 21 años que se desarrolla en la capital peruana, al disponer de Puerto Rico (25-19, 25-13, 25-16).



De acuerdo a la publicación de NORCECA, los atacadores cubanos no encontraron bloqueo rival, y su armador titular, Julio Gómez, pudo distribuir con comodidad la ofensiva en la mano de sus principales atacantes: Julio Cárdenas, José Romero y Raico Altunaga que igualaron con 11 puntos cada uno; seguidos por José Gutiérrez que finalizó con 10 unidades.



Con un juego más organizado y un agresivo saque, los dirigidos por Jesús Cruz se impusieron en todos los fundamentos: ataque (44-20), bloqueo (6-1) y servicio (9-5).



Al concluir el partido José Romero, máximo anotador de Cuba declaró: Desde el primer punto fuimos agresivos con el servicio, eso nos llevó a cometer algunos errores, pero pudimos controlar el partido y descontrolar el juego rival.



Este es un mes de mucha actividad para el voleibol cubano que tiene programada participaciones en las Copas Panamericanas femeninas de mayores y sub 18 años, en Perú y Méjico, respectivamente.



Las muchachas del principal equipo disputarán el torneo peruano del 13 al 18, enfrentando en la fase de grupos a Guatemala, Honduras y Perú por ese orden.



Por su parte las jóvenes menores de 18 años competirán en el certamen mejicano del 21 al 26, teniendo de rivales en la agrupación a Perú, Guatemala y Puerto Rico.

Del Autor