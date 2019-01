Gran Final de la 58 SNB: Leñadores por su tercer hachazo

Santa Clara. - Los “Leñadores” de Las Tunas buscarán poner en punto de mate la Gran Final de la 58 Serie Nacional de Béisbol, cuando enfrenten a partir de las 7:15 pm a los “Azucareros” de Villa Clara en el estadio Augusto Cesar Sandino.



Los dirigidos por Pablo Civil, han sido superiores en los tres departamentos de juego en las dos primeras salidas, por lo que no es obra de la casualidad que tengan la serie 2-0.



Con el madero, impresionante han estado los Jorge del conjunto, Alomá y Jhonson, entre los dos llevan de 17-11, con 11 fletadas para el plato. Desde la lomita, aspecto vital sobre todo en choques de postemporadas, Yudiel Rodríguez, quien ha intervenido en los dos éxitos, un triunfo y un salvado, frente a los Naranjas ha tenido una faena clave. El zurdo del municipio Jobabo, tiene labor de 4.1 inning, con 3 imparables permitidos, sin carreras.





El experimentado serpentinero de 35 años, dijo estar listo para la función que lo necesite el equipo. “Realicé una buena preparación, de ahí que esperaba tener este rendimiento en el play-off, sobre todo en la labor que me encomendó Pablo de relevista”.



Yudiel, debe ser una de las primeras alternativas del manager tunero, a la hora de apelar al bullpen en el juego de este martes, tercero de la porfía por la corona. “En Villa Clara sobre todo se me hacen más complicados los bateadores derechos, especialmente Carlos Benítez, William Saavedra y Yeniet Pérez. A los zurdos generalmente los domino con bastante facilidad”.





En la Serie anterior, los “Leñadores” salieron del Julio Antonio Mella con una ventaja similar, de 2-0, sin embargo, los granmenses les ganaron tres en el Mártires de Barbados y al final remontaron el play-off. “Este año es distinto, los jugadores se ven con gran motivación y creo que esto no regresa para el Mella”.



Los abridores para este tercer enfrentamiento serán Freddy Asiel Álvarez por Villa Clara, quien consiguió par de sonrisas frente a los “Gallos” de Sancti Spíritus y el zurdo refuerzo de Matanzas Yoennis Yera, con solo una decisión que fue favorable, a pesar de que tuvo dos aperturas de calidad, ante los “Tigres” avileños.





Los números de Wilber Rodríguez nos dicen que a Freddy no le va bien frente a Las Tunas, aunque la postemporada es otra cosa. Tiene balance negativo de 1-4 en los últimos 5 años y no les gana desde el 21 de diciembre del 2015. Su última sonrisa fue vistiendo el uniforme de Matanzas en la campaña 55.



Entre tanto, a Yera tampoco le va bien ante sus rivales de turno. Tiene 2-3, no suma decisión frente a los “Azucares” desde la Serie 56.



