Gran Final: Góngora vs Villa: Los zurdos tienen la palabra

Las Tunas, Cuba.- Los zurdos Dariel Góngora y Misael Villa serán los abridores en el segundo partido de la Gran Final de la 58 Serie Nacional de Béisbol, que se efectuará este domingo desde las 2:00 PM en el estadio Julio Antonio Mella.



El agramontino, refuerzo de los “Leñadores”, ha sido el mejor zurdo del campeonato, al conseguir 12 victorias, líder en la etapa regular y aportarle a los tuneros hasta el momento ocho sonrisas desde la lomita.



Entre tanto el artemiseño Villa, después de no tener un inicio de temporada eficiente ha venido de menos a más en su rendimiento y ya suma un éxito en la actual postemporada.



Sin dudas, estamos en presencia de dos de los mejores zurdos de Cuba, ambos muy jóvenes y con un futuro promisorio en el béisbol. Antes de inciar el pardido ambos ofrecieron sus impresiones en exclusiva para Radio Rebelde.





Dariel Góngora:



“Les he ganado cinco juegos en esta temporada pero el play off es otra cosa. Se concentra más el bateo, se que no será fácil, pero tengo fe en que las cosas me van a salir bien”.



“Todos son buenos bateadores, me cuido de todos, pero sobre todo tengo más cuidado con Stailer Hernández, Carlos Benitez y Willian Saavedra”.



“Siempre me he caracterizado por el control y considero que la clave del éxito en este choque, será sobre todo tener buena localización con los envios rompientes”.





Misael Villa:

“Es uno de los mejores equipos que hay en Cuba, ha sido el más estable en toda la Serie. Combinan la velocidad con la fuerza al bate y por esto son doblemente peligrosos.



“Me cuido especialmente de Danel Castro, está en una gran forma y es un pleotero hecho para juegos cruciales”.



“Este es un estadio donde el público te exige, además aquí la pelota camina muchísimo, por lo que trataré de mantener la bola en la zona baja para obligar a conectar para el suelo y buscaré estar encima en el conteo”.

Del Autor