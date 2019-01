Gran Final: “Leñadores” inobjetables campeones





Santa Clara-. Los “Leñadores” de Las Tunas hicieron valer su condición de favoritos y ganaron el primer título para esta provincia en la historia de las 58 Series Nacionales. En el juego que finalizó 8 anotaciones por 4 en el estadio Augusto Cesar Sandino, el hombre grande resultó Jorge Jhonson.



El jardinero izquierdo de los dirigidos por Pablo Civil, impulsó cuatro carreras para el plato, todas cuando el choque marchaba igualado a cuatro. La primera la trajo con imparable al bosque izquierdo y sepultó a los “Azucareros” con cuadrangular en la alta de la novena con dos corredores en circulación y par de out en la pizarra.







Sobre la lomita, otra vez Erlis no pudo cumplir con la función de caminar el partido. Sin embargo, el jovencito refuerzo de Mayabeque estuvo en su mejor salida de todo el play off y se anotó el éxito. El veterano Yoelkis Cruz sacó los tres últimos out del campeonato y se anotó el cuarto rescate en la postemporada, además ganó un juego, por lo que participó en cinco de las ocho sonrisas que consiguieron los “Leñadores” en el play off.



Al concluir el partido que corona a Las Tunas por primera vez en Series Nacionales, varios de los protagonistas ofrecieron sus impresiones sobre el añorado primer lugar.







En tanto Pablo Civil, director de equipo declaró a Radio Rebelde:

Para mí esto es algo muy importante. Después de la familia esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida. Creo que es el inicio de una buena carrera que voy a tener como director. Tenemos atletas de futuro, por lo tanto, creo que hay “Leñadores” para rato.



Jorge E. Alomá, segunda base. “Eso es lo más grande que le puede pasar a un atleta, algo que lo voy a recordar toda una vida y más para un territorio que nunca había sido campeón. La afición siempre me apoyó y siento tremendo orgullo de haber jugado con este equipo y poder ayudarlos para obtener el título”.



Andrés Quiala, jardinero derecho. “Esto es fruto del juego en equipo, la dirección siempre nos inculcó que cada cual debe hacer su trabajo y ahí está el resultado”.



Escuche las declaraciones de varios de los atletas de Las Tunas, que fueron protagonistas en la corona de los “Leñadores” por primera vez en Series Nacionales.









