Gran Final: “Me falló el control y me costó el juego”

Santa Clara, Cuba.- Alain Sánchez tiene en su brazo la posiblidad de igualar la Gran Final de la 58 Serie Nacional de Béisbol, cuando se encarame al montículo del Augusto Cesar Sandino este miércoles, para enfrentar a los inspirados “Leñadores”.



El derecho del municipio Cifuentes, inició el primer partido de la disputa de la corona y apenas pudo aguantar 2.2 entradas, donde le conectaron con facilidad, permitió 6 carreras limpias, 6 hits, 2 boletos y un ponche.



Este pitcher fue clave en la final pasada, donde precisamente sometió dos veces a los tuneros, con éxito incluido en el séptimo choque. Horas antes de hacer su segunda aparición en la final, develó las causas del por qué no estuvo a su nivel en la primera salida. “No tenía dominio de lo que se conoce como el control fino. Los lanzamientos rompientes no los pude poner en la zona que yo quería y así es muy complicado poder salir ileso de una tanda tan temible como la que tiene ahora mismo Las Tunas”.





Alain, confía en que la historia hoy será diferente. “Estos tres partidos me han servido para ver cómo andan cada uno de estos bateadores, qué lanzamientos y en qué situaciones es más conveniente tirarlos. Pienso que las cosas me deben salir como espero y darle el empate que todo el pueblo de Villa Clara está pidiendo”.



Sánchez, reconoció lo importante que resulta el apoyo de la afición, sobre todo cuando un equipo no atraviesa por el mejor momento. “El apoyo del público es fundamental, esto nos da más fuerzas para crecernos ante las dificultades. Vamos a luchar a ver si podemos llevarnos el título, la tarea no es nada fácil, pero tampoco es imposible”.



En el juego que comenzará a las 7:15 PM, en el estadio Augusto Cesar Sandino, tendrá en frente al granmense Leandro Martínez, quien también es un pitcher, que si bien no está en su mejor momento, sabe trabajar en choques de presión.



Escuche las declaraciones de Alain Sánchez, la carta de Eduardo Paret para buscar el empate frente a los “Leñadores” en la Gran Final de la 58 Serie Nacional de Béisbol.

