Gran tuitazo en solidaridad con Venezuela

El mundo no le da la espalda a Venezuela y a la Revolución Bolivariana, y hoy se realizará un gran tuitazo internacional que manifestará su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, publicó Prensa Latina. A las once de la mañana de este sábado, según la Cancillería venezolana en su cuenta oficial en Twitter, el mundo utilizará tres etiquetas: #VenezuelaEleccionesSíSancionesNo, #VenezuelaPazSíInjerenciaNo y #TodosSomosVenezuela para apoyar la obra de las autoridades seguidoras del ejemplo del comandante Hugo Chávez. Esa muestra de solidaridad es en reconocimiento a un gobierno que gasta cerca del 70 por ciento de su presupuesto anual en acciones de beneficio social, como muestran los resultados del último año. La pobreza extrema en Venezuela pasó de 9 coma 9 por ciento en mil 999 hasta 4,4 por ciento en el 217, según dijo la víspera el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, durante la presentación del informe de gestión del Ejecutivo correspondiente al año anterior, ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El tuitazo de este sábado también será un reconocimiento a la política de la Revolución Bolivariana que garantiza el pago de pensiones a 3, 5 millones de adultos mayores, será una gran muestra de solidaridad cuando hoy Venezuela es amenazada de una invasión por parte de Estados Unidos y sus lacayos de la región.



Revela investigación que las balas que asesinaron concejal brasileña son de la Federal de Brasilia



Las balas usadas en el asesinato de la concejal y activista brasileña Marielle Franco, ocurrido el pasado 14 de marzo, pertenecían a un lote vendido en 2006 a la Policía Federal de Brasilia, reveló la investigación de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro, reportó Telesur. Al respecto el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Pablo Gentili, publicó la información en su cuenta Twitter. La noche del pasado miércoles, la concejal MarielleFranco viajaba en un vehículo junto a su chofer y su asesora Fernanda Chaves por el centro de Río de Janeiro y al salir de un acto político, cuando fueron interceptados y baleados. La concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) recibió varios impactos en la cabeza y cuello mientras que el conductor fue baleado por la espalda y su secretaria Chaves fue la única sobreviviente.



Decomisa Ejército sirio camión con armas destinado a terroristas



El ejército sirio decomisó un camión cargado con sofisticadas armas y municiones que eran destinadas a los grupos terroristas en la región de Ghouta Oriental, al este de Damasco, informaron hoy fuentes militares. Según un portavoz militar sirio comunicó que además de la incautación de equipos, algunos de ellos de fabricación estadounidense, las fuerzas castrenses capturaron medios para la comunicación satelital y medicamentos. Esta es la segunda vez que en poco más de una semana las tropas leales a Damasco interceptan cargamentos de armas que iban dirigidas a las agrupaciones radicales. Las tropas sirias en la ocasión ocuparon proyectiles de mortero, misiles y armas de fuego. Analistas estiman que el intento de trasiego de armas a las agrupaciones extremistas en Siria demuestra la preocupación y el desespero de países occidentales y de esta región ante el gran avance del Ejército en Ghouta Oriental, que ya controla el 70 por ciento de esa región.



Reelegido Xi Jinping como presidente de China



Los diputados del parlamento de China, reeligieron de forma unánime al actual presidente, Xi Jinping, para un segundo mandato como presidente. La votación, de carácter secreto, se celebró en la quinta sesión plenaria de la Decimotercera Asamblea Popular Nacional. Asimismo, Xi fue nuevamente designado como el presidente de la Comisión Militar Central de China. De este modo, el presidente sigue manteniendo el liderazgo partidista, militar y estatal del gigante asiático. La televisión central de China informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a Xi Jinping por su reelección como presidente de la la República Popular China.



Celebra Trump despido de exsubdirector del FBI



Este sábado los medios de prensa del mundo son eco de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el despido del exsubdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Andrew McCabe, quien fue blanco de los frecuentes ataques del mandatario contra el liderazgo de esa agencia. El gobernante republicano escribió en su cuenta de Twitter, “Andrew McCabe despedido, un gran día para los hombres y mujeres trabajadores del FBI: un gran día para la democracia”. Trump se pronunció de ese modo luego de que anoche el fiscal general del país, Jeff Sessions, anunciara el despido de McCabe, poco antes de la jubilación anticipada que el antiguo número dos de la agencia federal pretendía conseguir este domingo. Sessions manifestó en un comunicado que la Oficina de Responsabilidad Profesional y la Oficina del Inspector General descubrieron que el exsubdirector de la entidad hizo una revelación no autorizada a los medios noticiosos y que “carecía de franqueza en múltiples ocasiones”.



Niega Gobierno de Perú nexo de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht



El Despacho Presidencial de Perú emitió este viernes un comunicado tras el interrogatorio realizado por la Comisión de Lava Jato del Congreso ante los cargos de corrupción contra el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, sobre las vinculaciones con las empresas Odebrecht y otras. Aunque se desconocen las preguntas y respuestas exactas del interrogatorio, el Gobierno peruano emitió un comunicado con aclaratorias. El escrito, publicado en su cuenta Twitter, refleja que las transferencias mutuas de la empresa Westfield Capital a Kuczynski y su esposa fueron solo por pagos de servicios recíprocos y señala que la de Odebrecht a la empresa First Capital no tiene ningún nexo con él y no tiene "nada que ver que ver con las asesorías financieras" realizadas para la constructora brasileña. Además, destaca que las transferencia del presidente a dos números de cuenta correspondientes al Banco de Crédito del Perú, a nombre de José Luis Bernaola, corresponden a pagos de servicios y honorarios por el mantenimiento de su residencia.



