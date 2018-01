Granma retiene la corona del béisbol cubano

Foto: Ricardo López Hevia



Las Tunas.— En un juego que será recordado más que por el marcador cerrado de 3x2, por una jugada en el noveno inning que enfrío las esperanzas de los tuneros de empatar sensacionalmente el partido, los Alazanes de Granma revalidaron este domingo la corona de la Serie Nacional de Béisbol y serán los representantes de Cuba en la próxima Serie del Caribe.



Parecía que los Alazanes iban a ganar por lechada, pero los Leñadores encendieron la tarde con dos carreras frente a un Alaín Sánchez que los había dominado hasta entonces y Yosvani Alarcón estaba en la inicial; entonces sucedió lo inesperado, Alarcón intentó robarse la segunda y fue sorprendido con la posibilidad de una remontada doble: del marcador y del play off en las muñecas de Alexander Ayala.



El enmascarado tunero, uno de los hombres de swing más poderoso en Cuba, había remolcado la segunda de su equipo en esa última entrada, antes de ese lance que puso a los granmenses a un solo out del bicampeonato. Luego sobrevinieron par de cohetes, pero el jovencito Raidel Martínez, en su sexta salida seguida como relevista, dominó a Rafael Viñales en elevado al bosque derecho.



Carlos Martí elogió una vez más a los tuneros y les dedicó el triunfo a Fidel, Raúl y a José Martí, en el día del aniversario 165 de su nacimiento. Sobre el partido, dijo que, igual que todo el play off, fue muy tenso y emotivo, digno de una final. «La afición tiene que estar complacida, porque ambos equipos dieron lo mejor de sí», apuntó el estratega.



Era el séptimo juego de un play off inédito entre dos novenas vecinas, que se había empatado el sábado con un sensacional y polémico jonrón (no completó la vuelta al cuadro tras el batazo) de Danel Castro en el final del noveno episodio con las bases llenas y el marcador 2-2, pero los muchachos de Carlos Martí supieron poner un hermético dique a las intenciones de los Leñadores de protagonizar otra épica remontada como la de la semifinal frente a Industriales.



En un duelo entre pitchers refuerzos, Alaín Sánchez y Yariel Rodríguez, el villaclareño que juega con los Alazanes conquistó su cuarto triunfo en la postemporada, la mitad de todos los alcanzados por su equipo.





Foto: Ricardo López Hevia



Ha sido, sin dudas, su mejor actuación en play off, pues en nueve postemporadas anteriores acumulaba solo dos victorias con cuatro fracasos y un salvamento y elevados promedios de efectividad (5.52) y embasados (1.93).



Alaín caminó ocho episodios y dejó a la peligrosa tanda de los Leñadores en cinco hits y dos carreras, ambas en el noveno, ponchó a tres y no regaló boletos. Su dominio fue tal que 16 outs fueron en conexiones por el cuadro.



En el noveno ya se sentía agotado, según declaró al final el partido, y tras cohete de Yuniesky Larduet y tiple de Jorge Yhonson, fue reemplazado por Raidel Martínez quien, si bien no tuvo una actuación hermética al tolerar tres hits, se apuntó su tercer cerrojo en la postemporada.



El joven pinareño entró con hombre en tercera y dominó a Danel Castro en palomón al derecho, pero no pudo evitar cañonazo remolcador de Yosvani Alarcón.



Tras el out a este en su intento de estafarse la segunda, Alexander Ayala y Yunior Paumier siguieron alimentando las esperanzas de los Leñadores con sendos incogibles, pero Rafael Viñales fue dominado en elevado a las manos de Yoelkis Céspedes en la pradera derecha.



En la carrera que inauguró la pizarra en el primer inning se combinaron hit de Yordan Manduley, con una indecisión de Alexander Ayala tras fildear un roletazo de Guillermo Avilés, que dejó con vida al paracortos granmense en la intermedia, y luego Carlos Benítez sonó cañonazo al jardín derecho.



La segunda vez que los Alazanes pisaron la goma fue en el quinto inning en piernas de Yoelkis Céspedes, quien se había apuntado cohete y entró fletado por sacrificio de Manduley. Parecía, incluso, que iba a ser mayor el carreraje, pero Roel Santos, que no tuvo tarde fina con el madero al ser ponchado tres veces, fue capturado tratando de robarse la tercera.



Una entrada después, Alfredo Despaigne, bujía inspiradora de los Alazanes, largó un soberano doblete y marcó la tercera anotación, en una carrera agresiva desde tercera, tras fly de Raúl González al bosque derecho.



Despaigne dijo en diálogo con JR que disfruta más los triunfos con su equipo de los Alazanes que el conseguido con los Halcones de SoftBank en la Liga Profesional de Japón. «Esta es mi tierra, mi gente; no hay nada que me alegre más que ser campeón con Granma», aseveró mientras recibía las felicitaciones de sus compañeros y la afición por la entrega con que jugó todo el tiempo, incluso a la defensa.



Por su parte, Manduley celebró su tercer campeonato, estos dos con los Alazanes y otro con Villa Clara. «Le agradezco a Martí por haberme pedido nuevamente como refuerzo, pues me siento bien con este equipo. Ha sido un play off de mucha rivalidad, pese a ser dos equipos vecinos. Ha sido una gran temporada para mí y ahora me queda soñar con vivir una experiencia así con Holguín (su equipo en la temporada regular) antes de retirarme».





Foto: Abel Rojas Barallobre



Granma se convierte en el noveno equipo que gana al menos dos campeonatos seguidos en series nacionales y lo logró dejando a las Tunas con los deseos de proclamarse campeón por vez primera. Los Alazanes también evitaron que un elenco se impusiera por primera ocasión en los cuatro juegos de una final como home club y además frustraron el proyecto de los Rojiverdes de Pablo Civil de concretar una segunda remontada seguida en su patio.



Al término del partido se efectuó la premiación de los tres medallistas del torneo. Tras Granma y Las Tunas, se ubicó Matanzas nuevamente. Como Jugador Más Valioso de la postemporada fue seleccionado Alaín Sánchez.



Queda por esperar cuántos Leñadores se integrarán a los Alazanes para representar a Cuba en la Serie del Caribe, que empieza el próximo dos de febrero en Guadalajara, México.



