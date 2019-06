Guarapachanga por Cuba, gira nacional del Septeto Santiaguero

2019-06-03 07:55:44 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Septeto Santiaguero, ganador de premios Grammy Latino en el 2015 y el 2018, iniciará este 5 de junio en Pinar del Río su primera gira nacional denominada Guarapachanga por Cuba, que en una primera etapa se extenderá por ciudades del occidente del país hasta el 13 del propio mes. Según indica Radio Enciclopedia, el director de la agrupación Fernando Dewar, manifestó que era un viejo anhelo para que el público seguidor de la música tradicional cubana disfrute a plenitud la que cultivan sus integrantes. Auspiciada por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) y el Instituto Cubano de la Música, se presentarán luego en Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Trinidad. En esa oportunidad, dijo, incluirán el repertorio de los discos No quiero llanto. Tributo a Los Compadres, Raíz, Vamos pa´ la fiesta y A mí qué. Tributo a los clásicos cubanos.



Se presenta en La Habana pianista haitiana Micheline Laudun Denis



Con una presentación única, la destacada pianista haitiana, Micheline Laudun Denis abrió, este domingo, la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional en La Habana. La nonagenaria artista interpretó piezas clásicas del repertorio universal como el concierto No. 5, 'Emperador', del alemán Ludwing van Beethoven y la Sinfonía No. 38, del austriaco Wolfang Amadeus Mozart. El pasado año el conjunto sinfónico rindió homenaje a esta instrumentista con un concierto, en el cual Laudun Denis interpretó la pieza para piano y orquesta en La Menor, Opus 16, del noruego Edvard Grieg y en ese entonces quedó abierta la invitación para la presente cita. La temporada de conciertos se reanuda tras una exitosa gira por escenarios de España junto a los reconocidos músicos de la Isla, Niurka González y Silvio Rodríguez.



Prevé Cuba activa participación en Semana Latinoamericana en Unesco



Cuba tendrá una activa participación en la venidera Semana de América Latina y el Caribe en la Unesco, con actividades entre las que sobresale una conferencia del historiador de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler, informaron fuentes diplomáticas. De acuerdo con un comunicado de la delegación permanente de Cuba ante esa organización, la disertación llevará por título La restauración del centro histórico de La Habana: el desafío de una utopía. En el encuentro, celebrado a propósito del aniversario 500 de la fundación de la capital cubana, también se presentará el libro Para no olvidar, del doctor Leal Spengler, un testimonio gráfico de la restauración del Centro Histórico de la ciudad de La Habana. En la semana del tres al ocho de junio habrá otras actividades propuestas por la nación caribeña, como la degustación de platos tradicionales en la feria gastronómica y una degustación del popular coctel llamado mojito. Asimismo, el pintor cubano Santiago Hermes presentará algunas de sus obras en la exposición colectiva que tradicionalmente se exhibe en la sala Miró, de la sede parisina de la Unesco. También está prevista la participación de promotores turísticos cubanos en la feria de artesanos y del turismo.



Se encuentra en postproducción filme cubano Habana Selfies





La película cubana Habana Selfies se encuentra en su etapa de postproducción, anunció el director de cine Arturo Santana en conferencia de prensa ofrecida en la Sala Coronas del capitalino hotel Meliá Cohíba. Junto con Santana también estuvieron en el encuentro el director de producción Carlos de la Huerta, el encargado de la música, Germán Velazco, Víctor López, responsable de los efectos visuales, la directora de arte, Celia Ledón y miembros del elenco de actores. El filme pertenece al género comedia, por momentos romántica, contenida, no explícita, sin pastelazos ideológicos y ni demasiada gracia por gusto, aseguró el realizador. En sus 90 minutos de duración, el filme, narra seis historias de amor urbanas con personajes y situaciones contemporáneos.



Actuarán en Cuba músicos estadounidenses Neil Leonard y Vivian Adelberg



Los compositores norteamericanos Neil Leonard y Vivian Adelberg se presentarán el próximo 27 de junio en La Habana, en un concierto especial organizado por el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica (LNME). El director del LNME, Emmanuel Blanco, declaró en conferencia de prensa que, en el concierto, en el que también participarán disc jokeys y productores locales, Leonard estrenará su versión de Música para danza, la primera canción electroacústica cubana. Asimismo, el Museo Nacional de Bellas Artes será la sede del concierto que marcará el inicio de una jornada de celebración por el centenario del natalicio de Juan Blanco, el pionero de la música electrónica en la nación caribeña. El programa se extenderá hasta la realización del Festival Internacional de Música Electroacústica Primavera en La Habana, previsto para marzo de 2020.La edición 14 del evento celebrará también los aniversarios 40 de la fundación del LNME, 85 del natalicio del maestro Carlos Fariñas y 70 años del nacimiento del compositor Juan Piñera.



(Haciendo Radio)

Del Autor