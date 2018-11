Guarda pan para enero

2018-11-15 21:19:39 / web@radiorebelde.icrt.cu

Hay épocas del año que parecería que nos convidan a mayores gastos, ya sea por la tradición o por la confluencia de mayores ofertas y necesidades.



Los meses finales del año son uno de esos momentos donde el que más o el que menos aprovechan para satisfacer un gusto o hacer alguna inversión importante que por tiempo planificó para su hogar. También en los centros laborales el cierre de una etapa, de un plan, suele conllevar a ejecuciones rápidas de lo que queda en el presupuesto.



Y por supuesto que eso está muy bien, o no está necesariamente mal. Pero como dice el refrán, guarda pan para mayo, o para enero, en este caso. Porque tampoco es muy lógico lanzar la casa por la ventana en noviembre y diciembre, y luego empezar el año con una situación comprometida, ya sea en la casa, o en el trabajo.



Esa noción del ahorro sistemático, o del gasto responsable, si le queremos llamar de otra manera, es muy necesaria en los tiempos que corren, cuando no siempre existen todas las certezas de las condiciones que tendremos que enfrentar en un futuro inmediato.



El ahorro no tiene por qué ser una obligación de quien es pobre, al contrario, debería ser la mejor opción para quien pretende no serlo. Hay múltiples evidencias de que ahorrar puede ser mucho más que una medida anticrisis o una fórmula para combatir emergencias, aunque lamentablemente —y ese es parte importante del error conceptual que cometemos con frecuencia— es cierto también que es en los momentos difíciles cuando más recurrimos a este término.



Y aunque algunas personas piensan que el ahorro puede parecer tacañería, mantener una reserva prudencial es esencial tanto para la economía familiar como para la de un colectivo e incluso de un país.





Lamentablemente, muchas veces el verbo ahorrar lo asociamos más con una consigna que con una concepción distinta de desarrollo, una manera diferente de organizar los procesos económicos en todos los niveles de la sociedad, y eso incluye hasta nuestro bolsillo particular.



Por supuesto, el ahorro no implica dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, ni a hacerlas mal, para darnos golpes en el pecho y decir que gastamos menos o nada, a costa de no resolver los problemas o incumplir los objetivos en la producción, los servicios o en nuestra vida cotidiana.



Ahorrar tiene que llegar a ser, para un pueblo culto y consciente como aspira a ser el nuestro, un acto tan natural como respirar.

El ahorro debe estar en la concepción mismo de cómo trabajamos y vivimos, más allá de las bonanzas o crisis coyunturales, y también de los impulsos o las tentaciones de las modas y las épocas.



Es cierto que por mucho tiempo hemos estado obligados en gran medida a aprender por la fuerza a maniobrar con los recursos en tiempo de escasez, pero tenemos que llegar a apartarnos de esa concepción del ahorro solo para sofocar urgencias.



Así que saquemos nuestras cuentas con precisión para lo que queda de este año, sin quedarnos cortos, pero sin excedernos. Ya sabemos que vienen épocas de gastos, tanto previstos como quizás imprevistos, para la familia y para la sociedad en general, pero acojámonos a la prudencia del viejo refrán: guarda pan para mayo, o si prefiere, incluso, para enero.





(Haciendo Radio)

Artículos relacionados