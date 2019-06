Guzmán y La Unión a un paso de las semifinales

Guzmn y La Unin a un paso de las semifinales

La Habana – El Club Ciclista Olímpico, donde juega el cubano Karel Guzmán, superó a La Unión Formosa en el tercer partido de la serie. El encuentro terminó 79-71 en la pista Polideportivo Cincuentenario en Formosa, donde los de Olímpico jugaron de visitantes.



Olímpico salió delante en el primer cuarto 27-19 y desde ese momento no cedieron en el marcador. En el segundo parcial del choque los dirigiros por Adrián Capelli ampliaron la diferencia hasta 13 cartones, tras dominar 24-19 y cerrar la primera mitad 51-38.



El tercer período lo dominó el club local 18-15, pero no pudo reducir la diferencia a menos 10 unidades. En el cierre, otra vez La Unión impuso su ritmo de juego y consiguió liderar el tramo 15-13, pero no fue suficiente para dar vuelta a la pizarra.





Guzmán volvió a comandar el banquillo de los de La Banda, en esta oportunidad con 8 puntos. En 20:12 minutos en juego el habanero sumó cuatro rebotes defensivos, una recuperación y tuvo una perdida.



Por su club Gelvis Solano comandó con 19 tantos, cuatro asistencias y tres recuperaciones, pero tuvo cuatro perdidas en el partido. La carga ofensiva estuvo repartida entre varios jugadores además de Solano, que consiguieron al menos 12 tantos. Jeremiah Massey logró 15 cartones y siete rebotes, Luis Santos Bonilla aportó 14 y sumó ocho rebotes y Emiliano Basabe cerró el choque con 12.



La Unión tuvo a Alexis Elsener como máximo artillero con 17 puntos y ocho rebotes. Su aporte ofensivo lo apoyó Keith Wright Jr con 12 tantos y siete rebotes, Federico Marín quién saliendo del banco aportó 11 y Johanthan Flowers sumó 10 unidades y seis rebotes.



Olímpico comanda la serie 2-1 ante La Unión y buscará sellar la eliminatoria este lunes, cuando se enfrenten nuevamente en el estadio Polideportivo Cincuentenario.



