Habanos, de Cuba para el mundo





El tabaco que se produce en Cuba tiene cada vez más aceptación en todo el mundo, a pesar de las dificultades que impone el bloqueo de los Estados Unidos para su comercialización, y no se prevén afectaciones incluso con la supuesta entrada en vigor del Título 3 de la Ley Helms-Burton, que afecta las empresas que cooperan con Cuba o mantienen algún tipo de relación con propiedades confiscadas.



Así lo aseguró Ernesto González Rodríguez, director de Marketing Operativo del Grupo Habanos S.A., en el contexto de la XXI edición del Festival del Habano, que inició este lunes y se extenderá hasta el próximo 22 de febrero en el capitalino Palacio de Convenciones.



“Nosotros somos un negocio sólido, una empresa mixta que se creó en el año 2000, por tanto no evaluamos que podamos tener alguna afectación hasta este momento. No dependemos de las ventas que hagamos en el mercado norteamericano, aunque sí quisiéramos vender allí, y estamos seguros que los fumadores de esta región también desean tener acceso a nuestro producto”.







José María López, vicepresidente de Desarrollo del Grupo Habanos S.A., informó que en el último año las ventas del producto crecieron en un siete por ciento con incremento en todas las regiones donde se comercializa el Habano.



“En primer lugar, Europa, que es donde están nuestros mercados tradicionales y maduros, que hoy en día representan un 53 por ciento de las ventas; en Asia Pacífico hemos tenido un crecimiento del nueve por ciento de las ventas en valor; en la región de África y Medio Oriente ha habido un incremento del cinco por ciento; y por último está América, que es nuestra segunda área en importancia en ventas, con un dos por ciento de crecimiento en valor, liderado por Cuba y por la zona del Caribe”.







López también dijo que la empresa se ha dedicado al lanzamiento de especialidades como reserva, gran reserva, añejados y humidores conmemoración, debido a la creciente demanda de consumidores que buscan productos exclusivos.



La presentación de nuevas vitolas bajo las marcas Trinidad, Hoyo de Monterrey y San Cristóbal de La Habana, está entre las principales propuestas de la XXI edición del Festival del Habano, que este año cuenta con más de dos mil 200 participantes de 70 países, entre ellos 227 expositores de 12 naciones.



Del Autor