Hablando Claro sobre la indolencia (+Audio)

“Hoy hablamos de la desidia, de la personal, en un colectivo, la institucional, la desidia cuando alcanza ribetes de país, como el abandono, como el dejar que las cosas fluyan por sí mismas, el abandonar las riendas en una sociedad que nos permita rectificar los problemas. La desidia puede convertirse en el factor desintegrador de lo alcanzado en una sociedad” , comenta el columnista del periódico Juventud Rebelde, José Alejandro Rodríguez.



Por su parte el Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del diario de la Juventud cubana, apunta que "en realidad nos estimula hablar de este tema el hecho de que la palabra haya sido mencionada no pocas veces en las sesiones de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Recuerdo que la comisión que abordó el tema de la Situación de la Industria Azucarera del país, uno de los elementos que salió a relucir entre los problemas que está gravitando para que la industria azucarera cubana alcanzara del lugar que merecería en la economía cubana, entre los que se mencionó estuvo la desidia".



"¿Cómo puede ser posible que la dejadez, el desinterés, el dejar hacer, pueda estar afectando a una industria que fue el corazón de la economía cubana?; que representó el 95 % del PIB del país, cómo puede ser que tantos años después sea la desidia uno de los elementos que esté confluyendo para que esa industria no acabe de levantar como lo requiere la economía cubana; o sea que cuando estamos hablando de la desidia, no es de una palabrilla cualquiera que la decimos en las reuniones y después no tiene un peso en la vida social y económica del país, sin embargo hoy la Industria Azucarera se ubica alrededor del 5 % de PIB, creo que no volverá a alcanzar esos indicadores pero pudiera representar mucho más", reflexiona Ronquillo Bello.



Heriberto Rosabal, periodista de la revista Bohemia, dice que "lo importante es un dejar no hacer, por que la desidia es eso el no hacer, imaginemos un terreno que está por cultivar, y se pospone arreglarlo, hoy por esto, mañana por lo otro, y comienza a crecer la hierba y el marabú, pero aunque todo esto ya se aprovecha, hace falta organizarse para aprovechar los beneficios que hoy reporta el marabú. Pero quien le pone el cacabel al gato al abandono".



(Redacción Digital Rebelde)

