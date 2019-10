Hablando con el Doctor Quirantes sobre quién inventó el emparedado, y otras particularidades

Hablando con el Doctor Quirantes sobre quin invent el emparedado, y otras particularidades





La invención se le atribuye a John Montagu, IV Conde del Sándwich. Según refiere la historia, este noble era un jugador de cartas empedernido, no se sabe si ya con la categoría de ludópata o solamente un aficionado a los juegos de azar.



Era tanto su entusiasmo por los naipes y las apuestas, que no sentía ningún deseo de abandonar la mesa de juego. Por eso, dada la necesidad de ingerir alimentos y para no separarse donde mejor eran las apuestas, pedía a sus sirvientes que le llevaran trozos de carne entre panes con el fin de comer sin dejar de jugar.



Así, "Lord Sándwich" creó la comida que lleva su nombre, y es muy popular en todo el mundo para perjuicio de la salud y del peso corporal, cuando no se sabe cómo prepararlos saludablemente.



Su popularidad



El emparedado o sándwich es una de las comidas más prácticas al alcance de cualquiera. No hacen falta cubiertos ni plato para comerlo, y por eso es ideal para almuerzos o meriendas rápidas o al aire libre. Por eso, cada día miles de personas eligen comer un emparedado o sándwich en la oficina o la escuela. Se calcula que en los Estados Unidos se gastan aproximadamente 121 billones de dólares en este tipo de comida al año.







Los mejores



El día nacional del sándwich se celebra cada 3 de noviembre, y hay opciones con pocas calorías y de contenido saludables, por supuesto, nada del mercado callejero de comidas chatarra, sino preparados en casa y con el ánimo de preservar e incluso ganar en salud. El emparedado o sándwich ya es, de por sí, una comida completa, pues es una combinación de cereales integrales por el pan integral, y de vegetales y carnes saludables por su contenido.



Ojo con los ingredientes



Sin embargo, algunos ingredientes utilizados, muchas veces excesivamente, en su preparación, no son buenos para nuestra salud como por ejemplo mayonesa, mantequilla, embutidos de cerdo, carnes, quesos, todos ricos en grasa saturada, o pan blanco, en grandes cantidades.



Las mejores combinaciones



Son mejores y más saludables las carnes blancas, como pollo, pescado, o incluso embutidos de pavo, pues contienen menos grasa total y saturada que las carnes rojas, como lo son la de res y los embutidos de cerdo. El exquisito sabor del obligado pan integral tostado en los emparedados o sándwich saludables, lo convierte en una excelente y saludable opción que nadie deseoso de preservar su salud se puede perder. El consumo excesivo de grasas saturadas y de carbohidratos simples por el pan blanco, es lo que hace que los niveles de colesterol y de libras sobrantes puedan elevarse, y esto pone en riesgo la salud cardiovascular, entre otras cosas.



Un buen ejemplo



Uno de los múltiples emparedados saludables, incluso creados con la imaginación de cada cual, es con atún con la ventaja que este pescado contiene ácidos grasos omega-3, ideales para cuidar el corazón y combatir el colesterol. Además, entre las dos tapas del pan integral se incorpora una mezcla de vegetales como pimiento, cebolla, tomate y si se desea, un poquito de salsa picante.





Del Autor