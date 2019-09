Hablando con el Dr. Quirantes sobre aspectos ideales en la alimentación infantil

Hablando con el Dr. Quirantes sobre aspectos ideales en la alimentacin infantil





En casi todas las familias existen aspectos capaces de ser mejorados en la alimentación infantil. En los más pequeños, hay actitudes de los padres en relación a la alimentación como son los muy autoritarios o los más despreocupados. Lo ideal es un equilibrio. En edad escolar, y algo menos en preescolar, los menores tienen un excesivo consumo de refrescos azucarados y jugos industriales, así como la ingestión de productos ultraprocesados como los industriales, y a incorporarlos como habituales meriendas.



En los adolescentes, también el erróneo consumo de refrescos azucarados, las comidas poco variadas y con pocas frutas y verduras. En ocasiones, muchos adolescentes no desayunan. La familia, pocas veces o ninguna, se sientan en colectivo a comer todos juntos en la misma mesa, un gran momento para educar con el ejemplo a los menores.



Aspectos a subsanar



Entre las dudas sobre nutrición infantil que con mayor frecuencia se plantean los mayores, una de ellas es relativa a la sal. No saben hasta qué edad hay que evitar añadir sal a los alimentos cocinados. Lo ideal es no añadir sal a esas comidas durante, al menos, los dos primeros años de vida, y luego usarla de forma muy limitada, tal como debiera hacer el resto de la población.



En relación al azúcar, no debe añadirse por debajo de los dos años y este consejo pudiera mantenerse por encima de esa edad, también válido para el yogur pues es mejor sin azúcar. Cuando el niño ya puede masticar, no saben si se puede ir abandonando el puré de verduras e incorporarles las verduras cocidas y enteras. Más que abandonar es sustituir. No pasa nada si un niño toma una vez a la semana un puré de zanahoria o de guisantes o de lentejas. Y la transición puede ser poco a poco.







Con respecto a las galletas dulces, ocasionalmente se puede comer alguna en el desayuno. La razón principal de limitar el consumo de productos azucarados o dulces es el no aprendizaje del organismo y del paladar a los sabores dulces pues eso puede influir en las apetencias en edades posteriores.



Con respecto a los jugos industriales se recomienda en los menores de dos años que no los consuman y en los niños mayores hacerlo ocasionalmente y no más de 200 ml (menos de un vaso) al día. Lo productos lácteos deben tener unas tres raciones al día. Los refrescos azucarados están desaconsejados por debajo de los dos o tres años y limitado o restringido su consumo en toda la edad infantil y juvenil.



El chocolate, si tiene un contenido alto en cacao, por encima del 75 por ciento, y es bajo en azúcares, puede consumirse con más frecuencia que los chocolates ordinarios. Las chucherías solo de vez en cuando.



Comer fuera de horas es una mala enseñanza pues el cuerpo normalmente responde a las señales de hambre y saciedad para comer o dejar de hacerlo. Si no aprendemos a reconocer esas señales, comeremos por inercia o estados de ánimo y más malo de lo que deberíamos. En los menores hay un tiempo para comer y un tiempo para jugar; un tiempo para cada cosa.

Del Autor