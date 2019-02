Hablando con el Dr. Quirantes sobre cómo apoyar a una persona adicta





Ser un adicto es algo bastante serio. Son seres humanos fuera de control pues tiene afectados sus cerebros y su comportamiento. Existen diferentes adicciones como al alcohol, tabaco, drogas, comidas o juegos de azar.



Necesidades del adicto



Los adictos necesitan tratamiento en muchos casos donde se incluye rehabilitación, desintoxicación, terapia, programas de recuperación y otras formas de tratamiento. Las personas adictas emocionalmente están necesitados que sus seres más queridos y cercanos les brinden su apoyo, pero de forma inteligente.







¿Es difícil brindar ayuda a una persona adicta?



Para algunos pudiera ser difícil brindar este tipo de apoyo pero realmente hay varias formas que usted o cualquiera puede hacer para ayudar a su ser querido o muy estimado. Quien desee ayudar a la recuperación de un adicto debe estar bien informado. Debe preguntar al médico sobre la salud y posibles complicaciones presentes en esa persona pero también debe investigar por su cuenta sobre la adicción en particular, por supuesto, con fuentes o lecturas autorizadas. Cuanto más se prepare y estudie, más comprenderá el problema y podrá ayudar con mayor eficacia.



Los límites de la ayuda



Debe establecer sus límites entre su querido adicto y usted. Es fundamental que usted y esa persona tengan límites bien definidos. Eso puede ayudar a tratar su adicción y prevenir las recaídas. Los límites también lo protegerán de daños físicos y emocionales. A todo trance debe evitar favorecer a un adicto y a su adicción. Cuando por debilidad de carácter o lástima usted estimula que una persona sea adicta, le está permitiendo flexibilizar o romper los límites que acordó. Esto incluyen prestarles o facilitarles dinero, decir mentiras por ellos, sacarlos de la cárcel y aceptar que esa persona haga uso o abuso de su adicción nuevamente. Favorecer a una persona adicta es perjudicial para usted, para su ser querido y para su relación presente y futura. Evite los desencadenantes y evite las cosas que pueden desencadenar la adicción de su ser querido y trate de eliminarlas. A modo de ejemplo, no beba alcohol, ni asista con esa persona a lugares como bares o centros nocturnos donde el alcohol tenga una fuerte presencia. Para un obeso adicto a la comida chatarra, programe cocinar salteado de vegetales, ensaladas, frutas, platos no fritos, etc. y por supuesto, no planifique comidas familiares en su casa ni asista en su compañía a un restaurant o paladar. Un apoyo bien fundamentado es esencial para que ese adicto vuelva a ser una persona normal y por demás, agradecida.





