Hablando de los impuestos y la política tributaria (+Audio)

2018-01-17 06:55:37 / web@radiorebelde.icrt.cu





Impuestos, contribuciones, política tributaria…. esa parte del bolsillo que da “picazón” y convoca a los ciudadanos del país a cumplir con sus obligaciones fiscales, llama a la reflexión de un tema muy recurrente y cercano a los cubanos, en medio de las transformaciones económicas y sociales que lleva adelante el país y el creciente sector no estatal.



Escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:







“La disciplina tributaria tiene que ver con un fenómeno fundamental y es que la sociedad cubana ya no es tan homogénea, hay personas que reciben altos ingresos, sobretodo en el sector no estatal, esas personas están obligadas a contribuir a la riqueza del país sobre todo para que puedan derramarse sobre los sectores más humildes que están en la situación más difícil, para que de esta manera se pueda distribuir la riqueza, pero hay que hacerlo con mucha inteligencia y tacto, con mucho sentido de la justicia”, reflexiona el periodista José Alejandro Rodríguez, columnista del periódico Juventud Rebelde.



“Estamos en un aprendizaje con este tema de los tributos y los impuestos, se ha modificado la legislación al respecto, este es un asunto que hace algunos años en Cuba no existía, o estaba pero de manera desconocida prácticamente para la mayoría, porque estaba a nivel de ciertas y determinadas entidades o empresas estatales, y no así al resto de las personas o las llamadas personas naturales”, acota Heriberto Rosabal, periodista de la revista Bohemia.







“Hay otro tema que es la evasión fiscal, ya que las personas tratan de declarar menos de los ingresos que reciben por la actividad que realizan, y la misma constituye una falta grave y es sancionable por la ley, y hay que insistir mucho en cuál es el destino de esas contribuciones, hacia donde van esos impuestos y para qué” , comenta el Rosabal.



Al decir de Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del periódico Juventud Rebelde “yo creo que de cierta manera nosotros estamos pagando aquí, a esta altura de la vida del país, una ruptura en un momento determinado en el país que cortó tajantemente la evolución de la pequeña y la mediana empresa”.



“Yo creo que cuando se produce alrededor del año 1968, la estatización de todos los servicios del país, incluyendo los pequeños servicios de zapateros, barberos, y otros, aquello produjo una ruptura, y al producir una ruptura y hoy de cierta manera tenemos un déficit cultural, ético y moral. Porque cuando usted analiza hoy existe el interés de muchos de los que llegan al sector de enriquecerse muy rápidamente”, apunta Ronquillo.







“Tenemos que resolver el asunto de que el trabajo sea necesario y atractivo al alma y los bolsillos. Que el trabajo produzca bienestar, que produzca prosperidad. Y digo más los prejuicios a los altos ingresos hay que reconsiderarlos sobre todo cuando son producto de la especulación de actividades sumergidas, del mercado negro. Y muy bien que tengamos una visión crítica de ello, pero cuando las personas producto de su trabajo alcanzan altos ingreso, está fundamentada en el aporte económico no debemos poner techos, que muchas veces las resoluciones han tenido demasiadas limitaciones” , precisa José Alejandro Rodríguez.



Escuche otros detalles en el programa completo en audio:



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados