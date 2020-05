🎧 Hacedores de ángeles

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Matanzas, Cuba. - No era una simple premonición que se consagraría en el Día de las Madres, es que, de hecho, la noche anterior Lady Diana Rubí, una cardenense de apenas 20 años, sospechosa de la Covid-19 iniciaba labores de parto justamente en el centro de aislamiento del hospital Mario Muñoz, de esta ciudad del occidente cubano y tras evaluación del team de ginecología y obstetricia, se decide la intervención por cesárea.



Todos conocían que por vía natural vino a la vida en ese hospital el primer ángel en tiempo de Covid en Matanzas, el robusto Mario Ramsés y ahora; al joven equipo médico le correspondía la siempre riesgosa cirugía mayor, más aún en medio de rigurosas medidas de bioseguridad, pero sin temores adicionales, con esa resolución que confieren el conocimiento y la mente positiva de jóvenes médicos.



Para la residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia, Mariela Pérez Diago, el desenlace se inscribe en términos particularmente significativos:

No es la primera cesárea, que asisto, pero para el grupo de anestesiólogos, neonatólogos, enfermeras, radiólogos y ginecólogos fue un momento muy especial, significativo; no solo tratarse en esa fecha, sino porque además de traer al mundo una vida; disfrutamos como un regalo la alegría de la recién estrenada mamá, de la familia; es algo que siempre me deja sin palabras. Es un momento único y espectacular.

Han sido muchos sentimientos encontrados este domingo, porque nosotros no podíamos ver a nuestra madre, a la que tanto adoro y no es menos cierto, me quedo sin palabras, me dan deseos de llorar nuevamente porque fue tanta, tanta la alegría en medio de tanto estrés que no puedo seguir hablando.