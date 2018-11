Hasta breve, Brasil. Até curto, Cuba





Que un paciente cardiópata nunca haya sido auscultado por un médico, que un hipertenso ingiera 6 medicamentos diuréticos del mismo grupo farmacológico, que una embarazada no pueda elegir interrumpir el embarazo ante la malformación del feto son algunas de las realidades que encontraron los médicos cubanos en Brasil.



Hoy regresaron a Cuba 204 doctores y en sus testimonios trasciende que ahora son mejores profesionales y seres humanos, y más que médicos estandartes del decoro por haber elegido el camino de la dignidad que coincidentemente es el de la Patria.



En la terminal número 3 fueron recibidos por la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Mercedes López Acea y por la viceministra de salud pública, Regla Angulo Pardo.







Entre los 204 colaboradores que llegaron se encuentra la Dra. Bárbara Ricardo de Holguín que recuerda particularmente a un paciente, que le comentó que padecía una enfermedad del corazón y que visitaba por su problema al cardiólogo. Ella le realizó un examen físico, lo auscultó y al terminar el hombre le confesó que era la primera vez que un médico le escuchaba el corazón.



- ¿De la despedida me pregunta? periodista. Me increpa Bárbara y sus ojos parpadean como si en ese gesto de segundos cupiese el sentimiento de miles de sus pacientes agradecidos.



-Me dijeron Hasta breve o Até curto, como se dice en portugués.



El camagüeyano Abel Machado cumplió en Brasil su cuarta misión internacionalista y alega que la diferencia entre esta y las otras es que el brasileño se parece al cubano, tutea fácilmente y la amistad surge sin demoras.



Al preguntarle sobre una historia en particular que lo marcara me contó que los brasileños son muy propensos por culpa de la medicina capitalista a consumir psicofármacos. Ante cualquier problema de los nervios el mismo psiquiatra los receta sin buscar la causa del problema, “la mayoría de los pacientes andan drogados”.



Al principio le costó trabajo cambiar aquel modo de actuación, pero fue la conversación, señala el médico, la mejor terapia. “Le preguntábamos sobre situaciones estresantes con la familia, en el trabajo y luego de un tiempo venían a decirnos que ya no tomaban el Clonazepam.



El de este 26 de noviembre es el séptimo vuelo. Desde el día 23 del presente mes comenzó el retorno de los galenos cubanos y hasta el momento han llegado al país alrededor de 1500 doctores.

