“Hasta la fecha no hay cambios para la venidera Serie Nacional”

El Presidente de la Serie Nacional de Béisbol, el Master Jesús Barroso, dijo este jueves a Radio Rebelde, que hasta este minuto no se prevén cambios para la venidera temporada beisbolera, prevista para comenzar en el mes de agosto.



Horas antes de que se juegue el quinto choque de la final entre Villa Clara y Las Tunas, Barroso concedió una entrevista a nuestra emisora en la que dio detalles de la venidera campaña.



“Se están analizando muchas propuestas de posible sistema de competencias de la Serie Nacional, pero hasta ahora no hay nada concreto, cuando se apruebe el que consideremos el más idóneo, este tendrá que llevar un respaldo económico”, comentó.



“Hasta la fecha está previsto comenzar el Campeonato Nacional Sub 23 años a principios del mes de abril, y la Serie Nacional la tenemos programada para el mes de agosto, teniendo en cuenta que en noviembre estaría el torneo Premier 12, que es el primer clasificatorio a los Juegos Olímpicos, y quizás tengamos que hacer una adecuación del calendario para la segunda etapa”, aclaró, Barroso.



Por otra parte, con relación a la posibilidad de aumentar la cantidad de juegos en la fase clasificatoria de la Serie, el directivo señaló:



“Para ser claros con los aficionados, hasta el momento todo se mantiene sin cambios, pero no descartamos que puedan existir modificaciones en correspondencia directa con la estrategia que sigamos, lo que si estamos convencidos que cualquier cambio será colegiado”, concluyó.



En audio la entrevista de Jesús Barroso, Presidente de la Serie Nacional de Béisbol a Radio Rebelde

