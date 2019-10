Haz bien y no mires a quién

Haz bien y no mires a quin

2019-10-04 11:58:40 / web@radiorebelde.icrt.cu





Hacer el bien por las demás personas es quizás una de las mayores satisfacciones humanas que podemos llegar a sentir. ¿Quién que realiza un acto de desprendimiento, solidaridad o bondad no siente la tranquilidad espiritual de haber hecho lo que debía, incluso aunque en ocasiones no nos lo reconozcan?



En estos momentos de dificultades mucho se ha hablado de esa actitud de ayudar a quienes nos rodean. Y sin dudas son muy diversas las maneras de hacerlo, tanto como las mismas dificultades que encontramos a diario en nuestras vidas.



No todo el mundo tiene ahora, por ejemplo, un medio de transporte para recoger y adelantar a alguien que espera horas y horas en una parada repleta, aunque mucho haría falta que esa cooperación de las últimas semanas se mantuviera en el tiempo, e incluso fuera cada día mayor, por parte de todos los conductores de vehículos que transitan por nuestros campos y ciudades.



Pero esta no es la única forma en que podemos tener un buen gesto. La persona que colabora para que la puerta del ómnibus cierre, quien cede su asiento a quien más lo necesita o sostiene una maleta o un paquete de otro pasajero, todo el mundo puede decidir ser un poco mejor con alguien más.



Hasta con el buen humor podemos contribuir a veces para aliviarle una pena a una amistad o colega, o simplemente distender una situación complicada en cualquier ámbito de la cotidianidad, de esas que hacen desatar la irritación o que nos ofusquemos ante alguna contrariedad.



No quiere esto decir que no pensemos y actuemos también para alcanzar nuestro propio bienestar. Pero casi siempre esa sensación de plenitud es más fuerte cuando lo bueno que nos sucede lo podemos compartir, o es la consecuencia del bien que realizamos no solo para uno mismo.



Es cierto que tal vez no en todas las circunstancias uno esté en la mejor disposición para poder hacer el bien, pero a la larga esa será una oportunidad perdida que luego puede hasta pesarnos.



Lo que sí no es admisible, aunque lamentablemente existe, es esa filosofía de que no es recomendable o resulta hasta perjudicial ser una buena persona.



Ese refrán de que quien es muy dulce, se lo comen las hormigas, a veces sirve de pretexto para posturas egoístas, más que para poner un límite a la actuación racional de un individuo que también debe velar por su propio interés.



Y por supuesto que a veces es muy fácil hallar pretextos para no actuar de la mejor manera que podríamos hacerlo. Para seguir con el ejemplo de la transportación, pensemos en ciertas frases que uno escucha: Nunca uno queda bien, dicen algunos choferes, por ejemplo, para no dar botella. Me tiran la puerta, no suben las ventanillas, se me rompe el carro… Hay miles de justificaciones que pueden alegar quienes manejan; como también hay conductas irrespetuosas y acciones desconsideradas de los pasajeros que piden un favor o emplean un servicio público de transporte, sin mostrar educación y disciplina.



Por eso hay que entender las buenas acciones en su sentido más amplio, pues desde cualquier posición podemos contribuir a que las demás personas se sientan bien. Hay muchas maneras de hacer algo bueno, y siempre va a ser mejor practicarlo, que contarlo. Por eso me quedo con aquel otro refrán, más ajustado a nuestras aspiraciones como sociedad: haz bien, y no mires a quien.



(Haciendo Radio)

Del Autor