Hemingway, héroe literario de David Soul (+Audio y Video)

El 28 de agosto del 2008 este espacio trató sobre el cantante norteamericano David Soul y su único tema en la cima de la popularidad. La canción “Don’t give up on us” (“No renuncies a nosotros”), escrita por Tony Macaulay, fue un éxito mundial en 1977, pasando, entre enero y febrero de ese año, cuatro semanas en los primeros lugares en Inglaterra y una posteriormente en los Estados Unidos.



Soul, de nombre David Richard Solberg, había nacido en Chicago el 28 de agosto de 1943 y su inicio en el mundo de la música fue apoyado por su papel en una serie de televisión que le reportó una inmensa fama.







Después de eso las cosas no le fueron bien -el alcohol jugó un triste papel-, y a mediados de los noventa se mudó a Londres y allí obtuvo la ciudadanía británica en el 2004, manteniéndose siempre en el mundo artístico.



Hoy, tantos años después, nos enteramos de algo apasionante.







Soul visitó Cuba por primera vez en el 2008, a lo mejor enterado de su aparición ese año en Detrás de la Música, y desde ese instante creó una especial colaboración con Finca Vigía, la casa cubana de Ernest Hemingway. Allí conoció que la institución había perdido un cuadro del español Joan Miró, “La Granja”, y se ocupó personalmente de conseguir una reproducción para que fuera colocada en el mismo sitio que ocupaba en la casa del escritor.



Pero también se enteró de las vicisitudes que la entidad criolla atravesaba en su lucha por restaurar un viejo carro que Hemingway había adquirido, a raíz del premio Nobel por “El Viejo y el Mar”, considerando su acción como un gesto para tratar de terminar, según sus propias palabras, con algo tan obsoleto como el bloqueo.







Hemingway es el héroe literario de Soul y factor principal en un gesto que ya le ha costado enfrentar numerosas incomprensiones en ambas orillas, hasta la posibilidad de una cuantiosa multa y la opción de ser encarcelado en su propio país.



En todos estos años David Soul no ha perdido el entusiasmo por el hecho, pero sí la salud, y hoy necesita la ayuda de un bastón. Ya va para 75 años. Pero continúa en su batalla inspirado, según él, en la épica lucha de Santiago, el pescador de Cojímar y protagonista de “El Viejo y el Mar”.



No sé si promocionando el hecho, pero treinta y tantos años después de su gran éxito en el mundo de la música, David Soul vuelve por sus fueros y parece gritar a todo el que lo quiera escuchar… no renuncies a nosotros.



Linda historia, excelente para confirmar una vez más que lo único más importante que la música es hablar de música.







