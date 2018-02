Hidalgo Vera: Un futuro campeón del ciclismo cubano (+Audio)



Hidalgo Vera: Un futuro campeón del ciclismo cubano. Fotos: Calixto N. Llanes



La Habana-. El pedalista guantanamero Hidalgo Vera se ha convertido en el “Rey” de la categoría-sub 23 de los Clásicos Cubanos del pedal, después de lograr por segunda ocasión dominar entre los más bisoños, no sin antes recibir gran oposición de los integrantes de la preselección nacional Frank Consuegra de Holguín, Juan Cabrera de Santi Spíritus y Cristian Pérez de Matanzas.



Esta fue su quinta incursión en eventos de este tipo, la misma cantidad de Clásicos que se han celebrado, después que desaparecieran las tradicionales Vueltas a Cuba. Según declaró en exclusiva a Radio Rebelde fue el más duro de los que ha rodado hasta el momento, donde en la mayoría de las etapas se superó los 45 Km por hora como promedio, además las elevaciones, comenzando con el ascenso a La Farola en Baracoa, puso en apuros a los ciclistas acostumbrados a los trayectos planos.



“Fue un evento muy difícil, mis compañeros de la selección, especialmente Consuegra, estaban bien preparados. En Topes de Collantes logré colgarme la camiseta de líder y nunca la perdí”, dijo quien en un futuro no muy lejano sueña con ganar un Nacional de Ruta.



Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:









Para Hidalgo Vera la etapa más complicada fue la novena, un trazado de 185 Km entre Santa Clara y Cárdenas donde el viento le dificultó el trabajo a los pedalistas. “Aquí fue donde más en peligro estuvo mi liderazgo en la sub-23, estuvimos casi todo el tiempo con el aire de lado y además el matancero Cristian Pérez me logró sacar más de cinco minutos. Con la ayuda de mis compañeros pudimos recortar la diferencia y afortunadamente me mantuve como líder”, expresó quien pudiera ser uno de los integrantes de Cuba en los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Barranquilla, Colombia.



El pedalista del Guaso resaltó que el ciclismo aunque es un deporte individual, es vital el trabajo en colectivo. “Nosotros nos ayudamos mutuamente en cada una de las carreras, mi provincia logró dominar también con Onel Santa Clara las Metas Volantes”.



Vera, sueña para la próxima edición luchar por el liderazgo general. “A mis seguidores en Guantánamo que confíen que para el 2019 buscaré ganar la competencia, y si en definitiva regresa la Vuelta a Cuba mucho mejor”.



Escuche en audio las palabras de Hidalgo Vera, una de las jóvenes promesas del ciclismo cubano en la actualidad y ganador de la categoría sub-23.









