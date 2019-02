Historia de invocación, en un archivo matancero

Matanzas, Cuba.- Era de esperar que el aniversario 51 del Archivo Histórico de esta ciudad de los puentes y los ríos se dedique, este 15 de febrero; a la presentación de la más apasionada biografía del poeta romántico José Jacinto Milanés.



No es de extrañar que el nuevo volumen lo devele el acucioso investigador Urbano Martínez Carmenate en plena complicidad con el sitio, como si fuese “el escogido” por el autor de La fuga de la Tórtola, en develación de empática cofradía.



Algunos suelen comentar que Milanés le susurra confesiones, que lee disimuladamente los apuntes sobre los hombros de Carmenate y según lo acordado; muestra aprobación o corrige al escribidor.



Lo cierto es que esta institución científica se asentó en la casa del bardo un día como hoy de 1968 y desde entonces; la papelería, aún no catalogada en su inmensidad, revela lentamente, casi a cuenta gotas; pasajes de la historia de la neoclásica ciudad.



Pocas entidades exhiben la fortuna de atesorar las actas capitulares de la fundación de la urbe y como legado irrenunciable de quienes presienten el fin, miles de documentos son donados por matanceros resueltos a conservar la memoria.



“Es cierto que se cataloga y se avanza, pero hoy queda mucho trabajo, los recursos no nos acompañan y a duras penas podemos brindar un servicio de excelencia”, acota Martha Alina Arencibia, celosa directora del Archivo.



“Ya está digitalizada la primera y varias de las actas capitulares de la ciudad, hasta el punto de aventurarnos, un poco más adelante; con su presentación al Programa de la UNESCO Memoria del Mundo”.



El Archivo matancero exhibe fondos documentales completos de períodos históricos, instituciones; pero lo esencial es luchar contra el tiempo y que todo esté catalogado según las más modernas tecnologías”, insiste Arencibia.



Apunta la investigadora, que entre el medio centenar de matanceros insignes se encuentran documentos estudiantiles del Mayor General Pedro Betancourt Dávalos, de científicos como Carlos de la Torre y Huerta, doctores en medicina como Armando Carnot Veulens, -conocido como el médico de los pobres- hasta en historia más cercana; figuras del porte de José Raúl Capablanca, quien estudió por algunos años en Matanzas, poetizas como Digdora Alonso y Carilda Oliver Labra, intelectuales de la talla de Agustín Acosta Bello y Rogelio Martínez Furé, entre otros.



Del período revolucionario, el Archivo histórico de Matanzas conserva expedientes escolares de los hermanos Hart Dávalos, quienes residieron durante varios años en la ciudad; y de los yumurinos Manuel Piñeiro Losada –Barba Roja-, Violeta Casal, José Luis Debroca, René Fraga Moreno y Conrado Benítez.



Continuar catalogando es la divisa en esta institución –apunta Martha Alina- quien precisa que ofrecerán nuevos fondos que ya entornan los dos centenares, como los del Colegio de Arquitectos de Matanzas y la Casa de Beneficencia. Así como otros de vieja data correspondientes al Gobierno Provincial de Matanzas.



Negociado: Ayuntamientos (1811­1868), Gobierno Provincial de Matanzas.



Negociado: Cárceles y Presidios (1816-1905), Colegio Notarial de Matanzas (1893…) y más actuales como el de la Escuela Profesional de Periodismo y Artes Gráficas (1954-1960).



Si fuese cierto que el espíritu de Milanés se percibe en su vivienda durante las noches de plata, es de suponer que antes de iniciar el paseo por la ciudad lance un guiño de aprobación a quienes apuestan por desentrañar la historia y sus entresijos, porque al final de cuentas; también en este lugar, Milanés contó su historia de vida.

