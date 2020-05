🎧 La historia de un sobreviviente

Osmel Martínez Sierra fue el primer caso en el sector de la Salud Pública de la central provincia cubana de Ciego de Ávila diagnosticado con la COVID-19.

Este joven médico de 35 años de edad cumplía con su guardia administrativa en la policlínica Norte de la ciudad capital, me cuenta vía telefónica, cuando se contagió.

Ese día recibí a un paciente con fiebre y dolor de garganta procedente de Panamá. Automáticamente, y, sin apenas hacer contacto con él, lo aislamos. Yo, con todos los medios de protección, lo examiné e interrogué.



“Transcurrió una semana, cuando conocí la noticia de que el hombre había dado positivo a la COVID-19. Luego, me hicieron la PCR y llegó la novedad”.

En ese momento pensó Osmel en los suyos, en su sobrino de tres años, en sus amigos que pasaron a ser contactos. “Fueron momentos muy duros, me explica, estresantes. Me pasaron tantas cosas por la cabeza, lloré mucho, pero de impotencia, de solo imaginarme que los había contagiado”.

Una vez trasladado al hospital militar Octavio de la Concepción en Camagüey, de su estancia allí recuerda con agrado el apoyo de sus amistades, la atención esmerada de los médicos y enfermeras, y las llamadas de aliento de su madre.

Fueron 17 días ingresado, como si estuviera en mi casa. Me daban seis comidas al día, bien elaboradas y a su hora. Me ponían tratamientos totalmente gratis.



Osmel, quien siempre se mantuvo asintomático, venció a la COVID-19. Cuando se supo, la alegría inundó su hogar frente a la conocida calle avileña Abraham Delgado. Un taxi amarillo lo trajo desde tierras agramontinas. Al estacionar, los primeros brazos que lo recibieron, los de su madre.

Hoy el doctor dona plasma, por el método de plasmaférisis automatizada. Cada mañana acude al Banco Provincial de Sangre, pues su gesto ayudará a que mejoren los enfermos con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el mundo.

“He dicho que cuando venciera a la COVID-19, me incorporaba nuevamente al terreno, y así lo he hecho. Me incorporé a la batalla, a ayudar a los demás, ese siempre ha sido mi lema y mi orgullo de ser médico".

Agradecerle al gobierno cubano, al sistema de Salud Pública y, sobretodo, a mi presidente, que ha sabido en las buenas y en las malas estar siempre con el pueblo. Me reafirmo una vez más: estoy orgulloso de mi Cuba y de ser cubano.



ESCUCHE AQUÍ la versión radial de esta entrevista:







