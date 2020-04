Holguín revive sitios patrimoniales con motivo del aniversario 300 de su fundación

Holgun revive sitios patrimoniales con motivo del aniversario 300 de su fundacin

2020-04-03 07:14:54 / web@radiorebelde.icrt.cu





A la vista de quienes transiten por la calle Morales Lemus en la ciudad de Holguín, se encontrará con una de las edificaciones que guarda tras sus muros casi tres siglos de historia: la Casa del Teniente a Gobernador, uno de los edificios más antiguos de esta urbe que el próximo día 4 arribará a los 300 de fundada como pueblo. El tiempo ha conservado las principales características de la tipología original de la vivienda, ubicada en la zona fundacional, cerca de la Iglesia de San Isidoro, incluida también entre las edificaciones patrimoniales más distintivas del oriente cubano. Materiales como el guano, el barro, la madera y las tejas, empleados en el proceso de construcción, son algunas de las huellas presentes hasta hoy en la residencia del siglo XVIII y cuyo primer ocupante fue el Capitán a Guerra Juan Antonio De Silva Y Ramírez. Tras las puertas de este edificio, declarado como Monumento Nacional en el año 2005, se unen estilos arquitectónicos como el barroco, el mudéjar y el árabe, con características propias, entre ellas patios interiores y pequeñas ventanas que cuentan la historia de la denominada ciudad cubana de los parques. Como una joya resguardada a través de los años, la Casa del Teniente a Gobernador atesora también la decoración de la cúpula de la habitación principal, adornada con elementos típicos de la región como frutas y flores coloreadas en amarillo, rojo y negro. Devenida Museo Provincial de Arquitectura, la edificación abre también sus puertas a la comunidad a través de actividades culturales dirigidas a fomentar la conservación de las costumbres y tradiciones del oriental territorio, donde existen más de 500 monumentos y sitios patrimoniales.



Claustrofobias Promociones Literarias trabaja más que nunca en tiempos de Covid-19



En Claustrofobias Promociones Literarias siguen enfrascados en sus empeños y sueños los coordinadores Naskicet Domínguez y Yunier Riquenes García: lo mismo en las redes que por teléfono o por correo electrónico no se detienen ni de día ni de noche. El nuevo coronavirus ha obligado a usar las redes sociales en función de cuidar la vida, prevenir enfermedades, promover la cultura y emplear el tiempo libre en las más diversas actividades. Y Cuba no ha escapado a ese fenómeno. Claustrofobias, centrada en la comunicación y la promoción cultural del libro cubano y sus autores, ya tiene ocho años de existencia, en los que la comunidad virtual cubana ha sido una prioridad estratégica para el proyecto. El trabajo comunitario en Cuba ahora ha cambiado, al igual que la promoción cultural y los contenidos que se gestionan y posicionan. Por estos días han aparecido nuevos usuarios que se van conectando y entrando en contacto con los mensajes relacionados con la literatura que se produce en la Isla y sus protagonistas. El interés final es que la gente reciba un mensaje de esperanza con la compañía de los libros. Y eso es lo que continúa haciendo Claustrofobias en sus plataformas, que incluye la web, las redes sociales, la radio. «Quizá después que transcurran estos días tristes hayamos incorporado nuevas prácticas de uso en las redes sociales y el universo digital para pensar y distribuir el arte y especialmente el libro. La pandemia pasará, pero sería poco inteligente que cerremos y nos olvidemos de las iniciativas para promover la lectura, nuestra mejor aliada no solo cuando sea imperioso aislarse socialmente, sino para toda la vida”, aportaron los coordinadores del proyecto santiaguero.



Artistas de Sancti Spíritus crean desde sus hogares



Artistas de varias manifestaciones, en la provincia de Sancti Spíritus, continúan la labor creativa en sus hogares para desde allí protegerse y hacer un llamado a cuidarse ante la amenaza de la Covid-19. El destacado escritor espirituano Julio M. Llanes, Premio Alejo Carpentier 2020, quien se mantiene activo dentro de su hogar, recibió el citado galardón por su novela histórica (en proceso de edición) Los caminos del viento, la cual ofrece una panorámica del Siglo XIX en Trinidad, tercera villa fundada por los españoles en la Isla. El laureado escritor se refirió también a un proyecto denominado Para leer en casa con Julio Llanes, que ya está digitalizado y cuenta con cuatro archivos con temas variados, que incluyen la historia y el amor, dirigido a niños, adolescentes y adultos. Otro de los creadores es Félix Madrigal, quien para combatir el nuevo coronavirus refiere en las redes sociales que trabaja arduamente en sus esculturas que están en proceso y su esposa aprovecha para incursionar en la cerámica, pero lo hacen en casa. En el céntrico bulevar de la ciudad de Sancti Spíritus, la obra de Madrigal se exhibe en una especie de galería a cielo abierto con esculturas de personajes populares apreciados por los pobladores de la cuarta villa cubana. La labor de Félix Madrigal ha traspasado los límites del territorio con esculturas como las dedicadas al Héroe Nacional José Martí, que se muestran en Lagos de Moreno, en México; así como en Berlín y en Atenas, entre otras.



Remodelan cine Nuevitas como centro cultural mixto en saludo al 26 de Julio



El cine Nuevitas, tras un proceso de remodelación, y como parte de las obras en saludo al 26 de Julio, abrirá nuevamente sus puertas convertido en un centro cultural mixto para el disfrute de los lugareños. La instalación, por décadas sala de presentaciones culturales en este municipio al nordeste de Camagüey, después de culminada la inversión tendrá espacio para la librería José Martí, una galería de arte, un cine para películas 3D, además de un café literario. Asimismo, el proyecto café literario del centro cultural librería José Martí es una obra del Centro Provincial del Libro, como parte de sus acciones de revitalización en su red de instalaciones y en saludo a las actividades en la localidad, sede en Camagüey, del acto por el Día de la Rebeldía Nacional. El cine Nuevitas, ubicado en la calle Ignacio Agramonte, esquina Calixto García, fue inaugurado oficialmente en 1920 y recibió con antelación otras labores de reconstrucción en 1966, llamándose desde 1967 con el nombre actual que hace honor a esta ciudad bañada por el mar: Nuevitas.



Los creadores también aportan en Ciego de Ávila



Puede interpretarse como un gesto más de buena voluntad de los artistas avileños en la lucha contra la COVID-19, sin embargo, a estas alturas se sabe que el Fondo cubano de Bienes culturales y los creadores que apadrina, han pospuesto compromisos personales y remuneraciones para poner sus talleres a disposición de una tarea mayor: la confección de nasobucos, que luego son donados a quienes más lo necesiten. Hoy las cifras superan las 12861 mascarillas, las cuales han sido producidas en dependencia de los recursos de cada grupo, con mano de obra contratada por los propios artistas y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en su confección. Luis Alberto Venegas Carmenate, director del FCBC en la provincia, explicó que se han destacado los grupos Tex Piel, Textura al rojo, Los Tigres, Guayza, Muebles a la luz, y la creadora independiente Iris Hernández Inda, quienes recibieron con beneplácito la convocatoria y tomaron la iniciativa. Hasta la fecha han sido beneficiadas, previa consulta con el Grupo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19 en el territorio, 56 entidades y organismos, entre ellos, el Grupo Hotelero Gaviota, la AHS, la UPEC, el Hogar de niños sin amparo familiar y la FMC. Conscientes de la excepcionalidad del momento y de cómo la solidaridad puede tender puentes, la cultura no ha detenido su avance y esta vez ha abandonado los espacios tradicionales para llegar a las plataformas digitales, si, además, sumamos gestos como este, no es absurdo decir que desde cualquier terreno puede aportarse a la prevención y control de la epidemia.



Fallecen dos reconocidos músicos estadounidenses a causa del nuevo coronavirus



El mundo del jazz sigue de luto, esta vez con la pérdida de una de sus figuras esenciales en Nueva Orleans, el músico estadounidense Ellis Marsalis, quien murió víctima de la Covid-19. Marsalis tenía 85 años de edad y era el fundador de una dinastía familiar muy valiosa para el jazz. A lo largo de una carrera de décadas, el pianista y maestro había aparecido en decenas de álbumes y se convirtió en una figura emblemática del Centro de Artes Creativas de Nueva Orleans, de la Universidad de esta ciudad y de la Universidad Xavier de Luisiana. Desde 2018, el artista formaba parte del Hall Musical de la Fama de Luisiana. Esta ha sido una semana fatal para el jazz, pues hace apenas dos días falleció, también víctima de la COVID-19, el virtuoso trompetista Wallace Roney, un pupilo de Miles Davis. Asimismo, numerosos actores y artistas de Estados Unidos elogian la carrera del músico Adam Schlesinger, quien falleció a los 52 años de edad a causa de la COVID-19. Schlesinger era un destacado compositor para cine, televisión y teatro, nominado a premios Oscar, Tony, Grammy y Emmy. El músico fue fundador del grupo Fountains Of Wayne, llegó a ganar tres Premios Emmy y conquistó las nominaciones al Oscar y Globo de Oro con ¡That thing you do!, canción principal de la película THE WONDERS, dirigida y escrita por Tom Hanks en 1997.



Carlos acosta presentará nueva adaptación de La muerte del cisne



El director del Birmingham Royal Ballet, Carlos Acosta, anunció que presentará online una adaptación de La muerte del cisne, icónica pieza creada por Mijaíl Fokin para Ana Pávlova. Según varios historiadores, la obra deviene la más exquisita miniatura coreográfica de principios del siglo XX y demanda una de las interpretaciones más complejas y completas, por la fragilidad y la verosimilitud de su único personaje. La imagen poética del cisne herido que agoniza y muere trascendió gracias al ingenio del creador y a la espiritualidad de su primera danzante, y durante décadas numerosos creadores han caído en la tentación de versionar este clásico. Acosta, quien fuera estrella del Royal Ballet de Londres, definió el nuevo proyecto como un experimento que realizan en medio del aislamiento impuesto por la expansión de la Covid-19 en Gran Bretaña. La pieza podrá verse desde el 8 de abril a las 3 pm, hora local, como parte del festival de arte digital Cultura en cuarentena, y a partir de esta fecha la compañía transmitirá contenidos online, el primero de ellos una clase de ballet en vivo dirigida por el maestro Dominic Antonucci.



Dos escritoras latinoamericanas entre finalistas del Booker Price



La argentina Gabriela Cabezón Cámara y la mexicana Fernanda Melchor, quedaron entre los seis escritores finalistas del International Booker Price, anunciaron los organizadores del galardón anual en idioma inglés. Los seis autores seleccionados este año proceden de igual número de países, y sus libros examinan la necesidad de la humanidad de comprender el mundo a través de la narrativa, ya sea compartiendo nuestras vivencias, comprendiendo nuestra historia y orígenes o procesando el trauma y el dolor. El en caso de Cabezón Cámara, la obra se titula Las aventuras de China Iron, que narra la vida de China, una joven que recorre las pampas argentinas en compañía de su nueva amiga escocesa Liz, después que su marido es obligado a entrar en el ejército. Ubicada en la Argentina de 1872, la novela es considerada un recuento subversivo y satírico del poema épico Martín Fierro, al cual hace un guiño socarrón desde el propio título. La veracruzana Melchor, por su parte, fue seleccionada por Temporada de huracanes, considerada por el jurado como un retrato formidable de México y sus demonios, a través de unos personajes marcados por la pobreza, la violencia y el machismo, la superstición y los prejuicios. Su estructura hace recordar a Crónicas de una muerte anunciada, de García Márquez, porque cuenta la historia en retrospectiva, y descubre a los asesinos desde el principio, pues a la autora le interesa más enfatizar en el por qué y no en el quién. El resto de los concursantes que optan por el International Booker Prize el cual será anunciado el próximo 19 de mayo, son la iraní Shokoofeh Azar, el alemán Daniel Kehlmann, la japonesa Yoko Ogawa, y Marieke Lucas, de Holanda.



(Haciendo Radio)